Wiener Börse (Mittag) - ATX dreht ins Plus

Nach einigen Startschwierigkeiten hat sich der Wiener Aktienmarkt am Donnerstag letztlich noch dem positiven europäischen Trend angeschlossen. Nach anfänglichen Abgaben drehte der ATX bis gegen Mittag auf plus 0,38 Prozent und notierte bei 6.764,76 Punkten. Er knüpfte damit weiter an die Erholungsbewegung der Vortage an. Für den ATX Prime ging es um 0,32 Prozent auf 3.314,33 Zähler hinauf.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich mit einer freundlichen Tendenz, wobei der deutsche DAX, der Schweizer SMI und der marktbreite Stoxx Europe 600 Rekordstände markierten. Gute Unternehmensergebnisse, Friedenshoffnungen im Iran und eine etwas nachlassende Furcht vor zu strenger Regulierung des KI-Bereichs waren zuletzt wichtige Kurstreiber. Das Konjunkturumfeld helle sich auf, schrieb Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Die Jahresendrally läuft."

In Wien lag der Fokus auf einer Reihe von Unternehmensveröffentlichungen. Strabag kamen zeitweise deutlich von ihrem jüngsten Rekordhoch zurück und büßten zuletzt noch 1,1 Prozent ein. Der Baukonzern ist auch im dritten Quartal 2026 zweistellig gewachsen und erhöhte zudem seinen Margenausblick. Erste-Analyst Michael Marschallinger sprach in einer ersten Reaktion von starken Zahlen. Die angehobene Prognose impliziere ein deutliches Aufwärtspotenzial gegenüber den aktuellen Gewinnschätzungen.

Auch Wienerberger-Aktien reagierten mit minus 1,5 Prozent negativ auf Ergebnisse. Der Ziegelhersteller hatte im dritten Quartal einen Gewinneinbruch erlitten, bestätigte aber die im Oktober gesenkte Prognose für das Gesamtjahr 2026. Zwar habe das operative bereinigte EBITDA das obere Ende der im Voraus veröffentlichten vorläufigen Spanne erreicht, die Absatzmengen seien jedoch schwach geblieben, kommentierte Marschallinger hierzu.

Gesucht waren dagegen die Anteilsscheine von Do&Co, sie stiegen um 2,7 Prozent. Der Caterer übertraf mit seinem Umsatz- und Gewinnanstieg die Erwartungen und verwies auf eine "anhaltend starke Nachfrage" in allen Regionen und Unternehmensbereichen.

Verhalten war die Reaktion auf die Ergebnisse der Österreichischen Post, der Aktienkurs trat auf der Stelle. Die Post legte in den ersten neun Monaten 2026 sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis zu. Barclays-Analyst Marco Limite sprach von Zahlen im Rahmen der Erwartungen, monierte jedoch die verschlechterten Paketvolumina im dritten Quartal. Die implizite Prognose für das Geschäftsjahr 2026 deute zudem auf einen leichten Gewinnrückgang hin.

Außerhalb des Leitindex fielen Semperit um drei Prozent. Der Gummi- und Kautschukkonzern hatte Umsatz und operativen Gewinn spürbar gesteigert und bestätigte damit im Wesentlichen die im Oktober veröffentlichten vorläufigen Zahlen.

Polytec meldete wegen Verkäufen und einer Werksschließung einen deutlichen Erlösrückgang. Die Ertragskraft konnte der Autozulieferer jedoch verbessern. Bereits vor wenigen Wochen hatte das Unternehmen seine Ergebnisprognose gesenkt. Der seitdem gebeutelte Aktienkurs gab am Donnerstag um 4,9 Prozent nach.

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