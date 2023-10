Wiener Börse (Mittag) - ATX dreht leicht ins Minus

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagmittag mit leichten Verlusten gezeigt. Der ATX gab bis etwa zwölf Uhr um magere 0,07 Prozent auf 3.078,58 Punkte ab, nachdem er im Frühhandel noch etwas zugelegt hatte. Bereits zuvor hatte der heimischen Leitindex drei Verlusttage in Folge absolviert.

Auch an den europäischen Leitbörsen gab es im Verlauf eine Stimmungseintrübung zu beobachten. Nach Einschätzung der Helaba-Analysten halten die jüngsten Renditeanstiege die Aktienkurse in Schach. Die hohen Renditeniveaus haben nicht nur Einfluss auf Bewertungsmaßstäbe, sondern locken auch Investoren in die vermeintlich sicheren Anlagehäfen der Staatsanleihen, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Markt zeigte sich die BAWAG-Aktie mit einem Kurszuwachs von 3,8 Prozent aber deutlich im Plus. Die Europäische Zentralbank hat den von der BAWAG geplanten Aktienrückkauf um 175 Mio. Euro genehmigt. Das Programm soll am 9. Oktober 2023 starten und bis 31. Dezember über die Bühne gehen.

Die Branchenkollegen Erste Group und Raiffeisen Bank International tendierten mit Abschlägen von 0,3 bzw. 1,3 Prozent. Unter den weiteren Schwergewichten fielen die OMV-Anteilsscheine um 0,9 Prozent. Andritz bauten ein Plus von 0,7 Prozent.

Verbund-Titel legten ungeachtet einer negativeren Expertenmeinung um 0,2 Prozent auf 74,5 Euro zu. Die Analysten der Erste Group haben ihre Empfehlung für die Aktie des Stromversorgers von "Accumulate" auf "Hold" nach unten gesetzt. Zudem wurde das Kursziel um 13 Prozent auf 79,5 Euro gekürzt. Die Anpassungen resultieren aus einem Update für die Strompreisschätzungen. Die Prognosen für die längerfristigen Energiepreise wurden von der Erste Group um etwa zehn Prozent nach unten gesetzt.

Zudem ist eine Klausel, über die der Verbund im Mai 2022 eine Preiserhöhung vollzogen hat, nach Ansicht der Gerichte unzulässig. Diese Entscheidung des Handelsgerichts Wien hat nun das Wiener Oberlandesgericht (OLG) bestätigt. Der Verbund will sich mit der Niederlage nicht abfinden. Der teilstaatliche ATX-Konzern kündigte gegenüber der APA an, Revision beim Obersten Gerichtshof (OGH) zu erheben. Dieser muss dann endgültig klären, ob Kunden Geld zurückerhalten.

Telekom Austria ermäßigten sich um 0,6 Prozent auf 6,49 Euro. Hier haben die Experten der Erste Group in einer Sektorstudie ihr Anlagevotum "Buy" für die Aktien des Telekomkonzerns bestätigt. Gleichzeitig wurde das Kursziel von 7,3 auf 8,1 Euro nach oben revidiert.

ISIN AT0000999982