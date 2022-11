Wiener Börse (Mittag) - ATX dreht leicht ins Plus

Die Wiener Börse hat am Donnerstagmittag leicht ins Plus gedreht, nach klaren Abschlägen im Frühhandel. Der heimische Leitindex ATX legte bis 12 Uhr um moderate 0,11 Prozent auf 3.148,61 Punkte zu. An den europäischen Leitbörsen überwiegen nach tiefroten Vorgaben von der Wall Street leichte Kursverluste. Am Berichtstag sind die Blicke weiterhin Richtung USA gerichtet, dort werden mit Spannung erwartete Inflationszahlen veröffentlicht.

Die heute anstehenden US-Verbraucherpreise werden von den Helaba-Analysten als das Datenhighlight der Woche bezeichnet. Zwar dürfte die Gesamtteuerungsrate den vierten Monat in Folge etwas sinken, das Niveau ist aber weiterhin unerwünscht hoch. Daher sollte kein Zweifel daran bestehen, dass die Fed weiter an der Zinsschraube drehen wird - sowohl in diesem Jahr als auch zu Beginn des Jahres 2023, schreiben die Experten.

Am heimischen Aktienmarkt steht weiterhin die laufende Berichtssaison im Fokus. Quartalszahlen präsentierten Wienerberger und Polytec. Der Ziegelriese Wienerberger hat heuer in den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres seine Ergebnisse "trotz eines herausfordernden und volatilen Marktumfelds" gegenüber dem Vorjahr massiv gesteigert. Die Analysten von der Erste Group bewerteten die Zahlen für das 3. Quartal als stark und über den Erwartungen, zudem wurde der Ausblick auf das Gesamtjahr angehoben. Die Wienerberger-Aktie reagierte auf die Zahlen dennoch mit einem klaren Minus von drei Prozent.

Der oberösterreichische Autozulieferer Polytec hat in den ersten drei Quartalen dieses Jahres weniger produziert als im Vorjahr, durch die teilweise Weitergabe der Mehrkosten aber den Umsatz um 3,6 Prozent auf 430,7 Mio. Euro gesteigert. Das Betriebsergebnis (EBIT) schmolz von 7,0 Mio. auf 0,24 Mio. Euro zusammen, unterm Strich blieb ein Verlust von 1,9 Mio. Euro, nach einem Nettogewinn von 3,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Die Drittquartalszahlen des Autozulieferers Polytec bewertete die Erste Group als schwach und im Rahmen der eigenen Prognosen. Das operative Betriebsergebnis (Ebit) blieb im negativen Bereich. Die Polytec-Papiere gaben um 0,4 Prozent nach.

Neue Analysteneinschätzungen liegen zudem zu Lenzing, FACC und voestalpine vor. Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die voest-Aktie von 29 auf 31 Euro nach oben gesetzt und das Anlagevotum "Hold" nach den jüngsten Quartalszahlen unverändert belassen. Die voest-Papiere zeigten sich im Mittagshandel mit minus 0,3 Prozent bei 24,34 Euro.

Die Erste Group stufte die Lenzing-Aktie von "Accumulate" auf "Hold" zurück und kappte gleichzeitig das Kursziel für die Titel des Faserherstellers von 94,5 auf 72,5 Euro. Hier reagierte die Aktie mit einem Abschlag von 5,8 Prozent auf 65,2 Euro.

Weiters bestätigte die Baader Bank ihre Verkaufsempfehlung "Reduce" und das Kursziel von 5,60 Euro für die FACC-Aktie, nachdem der Luftfahrtzulieferer am Mittwoch Ergebnisse präsentiert hatte. Die FACC-Titel gewannen 2,6 Prozent auf 6,72 Euro.

Klar im Plus zeigte sich die Verbund-Aktie mit einem Aufschlag von 3,1 Prozent. Die schwergewichteten Banken Raiffeisen Bank International und Erste Group legten um 0,7 Prozent bzw. 0,3 Prozent zu.

ste/ger

ISIN AT0000999982