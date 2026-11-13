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13.11.2026 12:03:00
Wiener Börse (Mittag) - ATX dreht leicht ins Plus
Durchwachsene Vorgaben gab es aus Übersee und die Geopolitik liefert hinsichtlich eines möglichen Endes des Iran-Kriegs keine klaren Signale. Die Ölpreise gaben leicht nach. Datenseitig werden keine größeren Impulse erwartet.
Neunmonatszahlen gab es von Rosenbauer. Der Feuerwehrausrüster steigerte zwar Umsatz und Ergebnis, der Auftragseingang lag jedoch unter dem Vorjahresniveau. Zudem wies das Unternehmen einen negativen operativen Cashflow aus und die Prognose für das Gesamtjahr wurde nach unten präzisiert. Die Aktie sackte um 7,6 Prozent ab.
Ansonsten blieb die Meldungslage ruhig und die Kursveränderungen überschaubar. voestalpine gaben mit minus 1,8 Prozent deutlicher nach, während OMV und Verbund um bis zu 0,9 Prozent zulegten. Kaum Bewegung gab es in den für den ATX maßgeblichen Bankwerten.
Wienerberger erholten sich um 2,6 Prozent auf 16,81 Euro. Die Bank Berenberg hatte ihre Kaufempfehlung und ihr Kursziel von 19 Euro bestätigt. Gemessen an den Ertrags- und Cash-Kennzahlen erscheine die Aktie weiterhin attraktiv bewertet, so Analyst Harry Goad.
spa/rst
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