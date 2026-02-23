Wiener Börse (Mittag) - ATX dreht nach anfänglichem Verlust ins Plus

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Montag zu Mittag ins Plus gedreht. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 12.45 Uhr bei einem Plus von 0,35 Prozent bei 5.827,49 Punkten. Der ATX Prime stieg um 0,28 Prozent auf 2,894,13 Zähler. Die europäischen Leitbörsen zeigten sich indes uneinheitlich.

Im Fokus stehen die US-Zölle. Die US-Zollbehörde (CBP) wird ab Dienstag die Erhebung der vom Obersten Gerichtshof für ungültig erklärten Zölle aussetzen. Alle Zollcodes für die von US-Präsident Donald Trump im Zusammenhang mit dem Notstandsgesetz (IEEPA) verhängten Abgaben würden deaktiviert, heißt es in einem Dienstvermerk. Trump verhängte aber auf einer anderen rechtlichen Grundlage umgehend neue Zölle in Höhe von 15 Prozent. In seinem Netzwerk Truth Social bezeichnete er die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs als "lächerlich, schlecht formuliert und extrem unamerikanisch".

Eigentlich sollte der Handelsausschuss des EU-Parlaments am Dienstag die mit den USA vereinbarten Zollvereinbarungen absegnen. Nach dem Zollurteil und neuen Zoll-Ankündigungen von Trump übers Wochenende will die Europäische Union nun einem Medienbericht zufolge die Ratifizierung des Handelsabkommens mit den USA aussetzen. Die EU wolle zunächst mehr Details von den USA zu deren neues Zollprogramm bekommen, berichtete die Nachrichtenagentur "Bloomberg".

Konjunkturell ging die Woche mit der Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimaindex in Deutschland los. Demnach verbesserte sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im Februar stärker als erwartet. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 1,0 Punkte auf 88,6 Punkten, wie das Münchner Forschungsinstitut in München mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg auf 88,3 Punkte gerechnet. Die Unternehmen haben sich zufriedener mit ihren aktuellen Geschäften gezeigt. Auch die Erwartungen verbesserten sich. "Die deutsche Wirtschaft zeigt erste Signale einer Belebung", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der Umfrage.

Unternehmensseitig war es hingegen zum Wochenbeginn ruhig. Der heimische Leitindex wurde zu Mittag von AT&S gestützt. Die Werte des steirischen Halbleiterherstellers legten um 4,85 Prozent zu. Überflügelt wurden sie von FACC. Die Aktien des Luftfahrtzulieferers stiegen erneut um fast fünf Prozent. FACC war schon am Freitag um 6,48 Prozent nach oben geklettert.

Am unteren ATX-Ende standen die Post (minus 0,99 Prozent) und Andritz (minus 0,95 Prozent). Im prime market verloren Mayr-Melnhof Karton fast fünf Prozent. Kapsch TrafficCom lag mit über zwei Prozent im Minus.

