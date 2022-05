Wiener Börse (Mittag) - ATX dreht vor US-Arbeitsmarktbericht ins Plus

Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag mit höheren Notierungen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX wechselte am Vormittag einige Male die Vorzeichen, bis 12.00 Uhr konnte er um 0,35 Prozent auf 3.162,18 Einheiten zulegen. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um weniger deutliche 0,21 Prozent auf 1.592,01 Einheiten. Nach zwei Handelstagen mit teils massiven Verlusten könnte der Wiener Markt damit auf einen freundlichen Wochenschluss zusteuern.

Allerdings verläuft das Geschäft volatil. "Sorgen vor deutlichen US-Zinserhöhungen, die die konjunkturelle Entwicklung gefährden, haben wieder zugenommen", hieß es von den Experten der Helaba. Im Fokus des heutigen Handelstages steht auch in Hinblick darauf die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts am Nachmittag.

"Ein kräftiger Stellenzuwachs wird erwartet, wobei der ADP-Report aber vor zu viel Euphorie warnt. ADP hatte für April ein Plus von "lediglich" 247 Tsd. gemeldet. Die Lohnentwicklung dürfte weiterhin dynamisch sein, bei einer anhaltend niedrigen Arbeitslosenquote. Alles in allem werden die Zinserwartungen bezüglich der Fed wohl bestehen bleiben", meinen die Experten der Helaba.

In Wien zeigten sich Energiewerte, die am Vortag massive Verluste erlitten hatten, ein wenig erholt. Bei den Aktien des Ölkonzerns OMV ging es um 1,1 Prozent nach oben. Verbund konnten um 1,9 Prozent zulegen, EVN stiegen moderate 0,5 Prozent. Die beiden Stromversorger Verbund und EVN haben binnen eines Tages über 5,4 Mrd. Euro an Marktwert verloren. Hintergrund waren Aussagen von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), darüber nachzudenken, deren Gewinne abzuschöpfen.

Polytec legte Zahlen zum ersten Quartal vor. Der Autozulieferer hat demnach etwas mehr umgesetzt als in der Vorjahresperiode und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Umsatz lag bei 148,8 Mio. Euro - ein Zuwachs von 0,7 Prozent in der Jahresfrist. Das operative Ergebnis EBIT schrumpfte von 6,7 Mio. auf 2,9 Mio. Euro. Nach Steuern blieben dem börsennotierten Konzern noch 1,7 Mio. Euro, nach 4,8 Mio. im Vorjahr. Die Aktien zeigten sich zu Mittag prozentuell unverändert.

Personelle Änderungen wurden am Vorabend nach Börsenschluss bei der Strabag bekannt. Klemens Haselsteiner wird Vorstandschef beim Bauriesen - der drittälteste Sohn des Konzern-Architekten Hans-Peter Haselsteiner folgt per 1. Jänner 2023 Thomas Birtel nach. Die Aktien reagierten mit einem Minus von 2,3 Prozent.

Einen Analystenkommentare gab es zur voestalpine. Die Experten der Baader Bank haben die Anlageempfehlung für den Stahlkonzern von "Add" auf "Buy" erhöht und das Kursziel von 40,0 Euro bestätigt. Die Papiere kletterten bisher um 1,4 Prozent auf 23,92 Euro.

