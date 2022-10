Wiener Börse (Mittag) - ATX dreht zu Mittag 0,4 Prozent ins Plus

Die Wiener Börse hat sich am Montag nach einem schwachen Start im Vormittagsverlauf leicht ins Plus vorgearbeitet. Gegen 12.15 Uhr stand der Leitindex ATX mit einem Aufschlag von 0,40 Prozent bei 2.944,40 Punkten. Der ATX Prime legte 0,30 Prozent auf 1.479,69 Zähler zu. Auch andere Börsen in Europa lagen zum Monatsultimo knapp im Plus. Für verhaltene Stimmung sorgt weiter die anhaltend hohe Inflation und damit die Angst vor weiteren gegensteuernden Zinserhöhungen.

Nachdem die EZB in der abgelaufenen Woche ihre Zinsen im Kampf gegen den Preisdruck um 75 Basispunkte angehoben hat, wird nun die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch mit Spannung erwartet. Die Finanzmärkte stellen sich derzeit auf eine erneute Erhöhung um 0,75 Prozentpunkten ein.

Am Montag veröffentlichte Daten aus der Eurozone untermauerten die Inflationsängste. Laut aktuellen Eurostat-Daten ist die Inflation im Oktober auf den neuen Rekordwert von 10,7 Prozent gestiegen. Das ist die höchste Rate seit Einführung des Euro als Buchgeld 1999.

"Die heutigen Daten erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die EZB ihre Leitzinsen im Dezember erneut um 75 Basispunkte anhebt, zumal die Euro-Wirtschaft im dritten Vierteljahr gegenüber dem zweiten Quartal noch immer mit 0,2 Prozent gewachsen ist", schreiben die Analysten der Commerzbank in einer ersten Reaktion.

Gebremst wurde die Börsenstimmung zum Wochenauftakt auch von schwachen Daten aus China. Dort ist der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe überraschend unter die Schwelle von 50 Punkten gefallen, die Wirtschaftswachstum von Schrumpfung trennt. Wichtige Unternehmensnachrichten gab es hingegen am heutigen Fenstertag kaum.

Gut gesucht waren im Wiener prime market zu Mittag Lenzing und stiegen um 4,1 Prozent. Wienerberger gewannen bei gutem Volumen 2,4 Prozent. Die größten Gewinner im prime market waren Palfinger mit einem Aufschlag von 4,5 Prozent.

OMV-Aktien legten 2,1 Prozent zu und konnten damit ihre fulminanten Kursgewinne von Freitag noch ausbauen. Zum Wochenschluss hatten die Titel es Öl-und Gaskonzerns nach gut aufgenommenen Quartalszahlen über 9 Prozent zugelegt.

Stärker unter Druck kamen zu Mittag Verbund und rutschten mit einem Minus von 4,0 Prozent ans untere Ende im prime market. Größere Abgaben gab es auch in Do&Co (minus 3,5 Prozent).

Impulse könnten jetzt die am Nachmittag noch anstehenden US-Daten bringen. Um 14.45 Uhr wird der Einkaufsmanagerindex für den Großraum Chicago erwartet.

ISIN AT0000999982