Wiener Börse (Mittag) - ATX drehte zu Mittag 0,3 % ins Minus

Der Wiener Aktienmarkt ist am Mittwoch zu Mittag in die Verlustzone gerutscht. Gegen 12.20 Uhr stand der heimische Leitindex ATX bei 3.128,61 Punkten 0,32 Prozent tiefer. Der marktbreitere ATX Prime büßte 0,30 Prozent ein auf 1.585,39 Zähler.

Negative Nachrichten aus Deutschland lasteten im Verlauf des Vormittags etwas auf den Kursen. Die deutsche Wirtschaft hat ihre Talfahrt im August beschleunigt. Der Einkaufsmanagerindex für die gesamte Privatwirtschaft - also Industrie und Dienstleister - sackte gegenüber dem Vormonat von 48,5 auf 44,7 Zähler ab, wie der Finanzdienstleister S&P Global mitteilte. Es war der vierte Rückgang in Folge. Bei den Einkaufsmanagerindizes für die ganze Eurozone gab es bei den Dienstleistern einen Rückgang, in der Industrie besserte sich die Lage hingegen etwas im Vergleich zum Vormonat.

"Am Aktienmarkt haben Zinssorgen und Konjunkturängste nicht weiter zugenommen und die Notierungen haben sich wieder erholt", kommentieren in der Früh noch die Analysten der Helaba. Die Anleger dürften ihr Augenmerk bereits auf das am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen im Jackson Hole in den USA richten.

Mit Blick auf die Einzelwerte gab es am Vormittag kaum neue Nachrichten. Nachdem Zumtobel am Dienstagabend seine Umsatzprognose gesenkt hat und nun von einem Rückgang im "einstelligen mittleren Prozentbereich" ausgeht, gaben die Papiere am Mittwoch zuletzt 3,3 Prozent nach.

Die schwergewichteten Bankwerte gaben moderat nach. BAWAG büßten leichte 0,1 Prozent ein, Erste-Aktien fielen um 0,8 Prozent, RBI verloren 0,2 Prozent.

Nachdem sie am Vortag fast zehn Prozent eingebüßt hatten, notierten die Aktien des Immobilienentwicklers UBM zuletzt prozentual unbewegt.

