Wiener Börse (Mittag) - ATX erneut fester dank Quartalszahlen

Der Wiener Aktienmarkt hat am letzten Handelstag im Oktober weiter zugelegt. Gegen Mittag notierte der ATX 0,76 Prozent fester bei 4.784 Punkten. Das ist der höchste Stand seit Ende August. Auf Monatssicht deutet sich damit ein Gewinn von rund gut drei Prozent an. Der ATX Prime gewann 0,72 Prozent auf 2.382 Zähler.

Damit hob sich der Wiener Leitindex wie bereits am Vortag von einem verhaltenen europäischen Umfeld ab. Grund sind vor allem gut aufgenommene Zahlen auf Unternehmensebene. Vor dem Wochenende richteten sich die Blicke auf die Quartalsbilanz des größten ATX-Werts.

Die Erste Group übertraf dabei mit ihren Neunmonatszahlen die selbst erhobenen Konsensschätzungen und hob zudem den Ausblick für das kommende Jahr an. Die Analysten der UBS sehen laut einer ersten Reaktion "solide Kernergebnisse und eine starke Kapitalquote". Die Aktie kletterte mehr als 3,5 Prozent auf ein neues Rekordhoch.

Datenseitig standen am Berichtstag die Verbraucherpreise für die Eurozone auf dem Programm, die jedoch keine maßgeblichen Impulse setzen. Die Inflationsrate sank nämlich wie erwartet auf 2,1 Prozent und bewegte sich weiter auf das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank zu.

Unter den weiteren Einzelwerten legten die Aktien der BAWAG um zwei Prozent zu und Papiere der RBI behaupteten die starken Vortagesgewinne. Andritz und Verbund kamen nach dem starken Vortag hingegen um bis zu 1,6 Prozent zurück.

spa/lof

ISIN AT0000999982