Wiener Börse (Mittag) - ATX fällt um 0,18 Prozent

Die Wiener Börse ist am Montag zu Mittag weiter leicht im Minus. Der heimische Leitindex ATX verlor gegen 12.00 Uhr 0,18 Prozent auf 6.643,17 Punkte. Der ATX Prime fiel um 0,18 Prozent auf 3.255,27 Zähler. Das europäische Umfeld zeigte sich wenig bewegt.

Im Verlauf fehlt es an deutlichen Impulsen. Gestützt werden die Aktienmärkte von fallenden Ölpreisen. Im Fokus bleibt das Thema Künstliche Intelligenz (KI). "Der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang beherrscht weiterhin die Schlagzeilen und wirft vor den Quartalszahlen am Dienstag zahlreiche Fragen auf", schrieben die Experten des Börsen-und Analyseportals Index Radar. Analysten würden vor möglichen Folgen für Lieferantenvereinbarungen und Finanzierungszusagen an andere Unternehmen warnen. "Für Nvidia und Teile der KI-Branche entstehen damit zusätzliche Risiken."

An den asiatischen Börsen gerieten Tech-Aktien zum Wochenstart unter Druck. Das bekommen auch die Werte von AT&S zu spüren. Die Papiere des Halbleiterherstellers gaben um 3,08 Prozent nach.

Die Analysten der Erste Group haben indes das Kursziel für die Aktien des Baukonzerns Strabag von 124,00 auf 129,40 Euro erhöht. Der zuständige Analyst Michael Marschallinger bestätigte die Empfehlung "Buy". Die starke Entwicklung im dritten Quartal und der angehobene Rentabilitätsausblick stützen laut Erste Group höhere Gewinnschätzungen und eine Anhebung des Kursziels. Zudem bestehe weiterhin ein attraktives Aufwärtspotenzial. Die Aktien der Strabag legten um 0,75 Prozent auf 107,40 Euro zu.

Zudem gewannen bei den Bauwerten die Porr 1,52 Prozent und Palfinger 0,18 Prozent. Bei Wienerberger ging es hingegen um 1,16 Prozent nach unten.

Im prime market stachen die Aktien von Frequentis mit einem deutlichen Plus von 11,85 Prozent hervor. Am Freitag hatte das Technologieunternehmen noch 2,76 Prozent verloren, am Donnerstag sogar 3,98 Prozent.

rst/moe

ISIN AT0000999982