ATX

6 476,70
-8,19
-0,13 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
13.07.2026 12:59:00

Wiener Börse (Mittag) - ATX fällt um 0,45 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Montag mit Verlusten gezeigt. Einerseits eskalierte am Wochenende erneut die Lage im Iran-Krieg, andererseits gerieten die Halbleiteraktien in Europa nach negativen Vorgaben aus Asien unter Druck. Der heimische Leitindex ATX notierte zu Mittag mit einem Minus von 0,45 Prozent bei 6.455,55 Punkten. Der ATX Prime gab um 0,46 Prozent auf 3.174,59 Zähler nach. Das europäische Umfeld war kaum bewegt.

Im Iran-Krieg haben sich die militärischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran wieder deutlich verschärft. Nach schweren gegenseitigen Raketen- und Drohnenangriffen erklärte die Regierung in Teheran, die strategisch wichtige Straße von Hormuz erneut gesperrt zu haben. Dies trieb die Ölpreise in die Höhe. Die iranischen Revolutionsgarden teilten am Montag mit, sie hätten als Reaktion auf jüngste US-Angriffe amerikanische Militäreinrichtungen am Persischen Golf ins Visier genommen. Das US-Militär erklärte hingegen, die Schifffahrt durch die Meerenge von Hormuz laufe weiter. Die erneute Gewalt stellt das im vergangenen Monat geschlossene Übergangsabkommen zwischen Washington und Teheran infrage.

Der Bieterkampf um die in Wien ansässige Osteuropa-Bank Addiko geht weiter: Nachdem die RBI vergangene Woche die Mindestannahmequote bei ihrem Übernahmeangebot für sämtliche Addiko-Aktien von über 75 Prozent auf mehr als 55 Prozent gesenkt hat, reduzierte auch die slowenische NLB die Schwelle von 75 Prozent auf über 50 Prozent. NLB bietet 37 Euro je Addiko-Anteilsschein, die RBI offeriert 26,50 Euro. Da die Raiffeisen Bank International (RBI) bei den Addiko-Anteilen die gesetzliche Schwelle von 50 Prozent bereits überschritten hat, kann die slowenische Nova Ljubljanska banka (NLB) diese Hürde rechnerisch nur nehmen, wenn Aktionäre ihre Zusagen an die Konkurrenz wieder zurückziehen. Zuletzt notierte die Aktie an der Wiener Börse bei 26,80 Euro.

Einige der schwer gewichteten Bankenwerte wurden mit Verlusten gehandelt. BAWAG sank um 0,85 Prozent, Erste Group gab um 0,51 Prozent nach. Noch schwächer tendierten die Versicherer. Die Aktien von UNIQA präsentierten sich mit einem Minus von 1,89 Prozent, jene von VIG mit einem Minus von 1,65 Prozent.

Am deutlichsten machten AT&S mit minus 3,64 Prozent im ATX Abstriche. Die Aktien des Leiterplattenherstellers hatten schon am Freitag mehr als zwei Prozent eingebüßt. Negative Vorgaben für Halbleiteraktien kamen am Montag aus Südkorea. Der südkoreanische Aktienindex Kospi brach um knapp 9 Prozent ein. Stark unter Druck kamen vor allem Technologie- und hier insbesondere Halbleiterwerte. Aktien von Samsung Electronics und des Börsendebütanten SK Hynix gaben mehr als 10 Prozent nach.

Do&Co wurden um 1,65 Prozent leichter. Die Bauwerte Strabag und Porr verbilligten sich ebenfalls. Im prime market ging es für Polytec um 3,56 Prozent nach unten.

Aufgrund der wieder anziehende Ölpreise zogen auch die heimischen Energiewerte nach oben. Topwert im ATX waren EVN mit einem Plus von 1,22 Prozent. OMV gewannen 1,09 Prozent. Verbund stieg um 0,7 Prozent.

rst/mik

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 477,31 -0,12%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag schwächer, während der deutsche Leitindex moderat zulegt. In Asien dominierten am Montag die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen