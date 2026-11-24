Nach einer starken Tendenz am Montag ist die Wiener Börse am Dienstag zu Mittag klarer in die Verlustzone gerutscht. Der heimische Leitindex ATX verlor 0,71 Prozent auf 6.297,18 Punkte. Der breitere ATX Prime büßte 0,75 Prozent auf 3.087,13 Zähler ein. An den europäischen Börsen war ein ähnliches Bild zu beobachten.

Die Märkte werden von einer Vielzahl an Krisenherden beeinflusst, was sich in erhöhten Kursschwankungen widerspiegelt, schreiben die Analysten der Helaba in einem Kommentar. Hinzu komme die Verunsicherung im Zusammenhang mit dem KI-Sektor. Die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze hat schließlich für einen Sentimentwechsel gesorgt. Mittlerweile gab der Techsektor aber wieder etwas nach. Der entsprechende Stoxx Europe 600 Technology fiel heute wieder um 1,7 Prozent. So verloren die Papiere des Halbleiterherstellers AT&S am Ende des ATX bereits knappe sechs Prozent. Gestern zogen sie im Sog von Nvidia noch um 13 Prozent in die Höhe.

Gleichzeitig geht es mit den Ölpreisen weiter hinunter. Dem gegenüber stehen laut Jochen Stanzl, Marktanalyst von der Consorsbank, wieder gewachsene Zinssorgen entgegen. "Mit der kräftigen Erholung an den Börsen verliert die amerikanische Notenbank den letzten Grund, im Dezember zu zögern", so Stanzl.

Die in dieser Woche anstehenden Datenveröffentlichungen haben laut den Helaba-Experten das Potenzial, die Zinserwartungen zu beeinflussen. So hat sich das ifo-Geschäftsklima Deutschland im November den siebenten Monat in Folge verbessert, was auf eine weitere konjunkturelle Belebung hindeutet. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 0,5 Punkte auf 90,6 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut mitteilte. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer hat damit den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2023 erreicht.

In Österreich stehen heute Palfinger mit plus 1,5 Prozent an der Spitze des ATX. Dahinter folgen Uniqa mit plus 1,0 Prozent. Die schwergewichteten Verbund gewannen 0,9 Prozent. Mit Verlusten waren Bankenwerte konfrontiert. BAWAG sackten um 0,4 Prozent ab, Erste und Raiffeisen Bank International um 0,6 Prozent bzw. 1,6 Prozent. OMV spürten mit Abgaben von 0,4 Prozent die fallenden Ölpreise.

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