Wiener Börse (Mittag) - ATX findet keine klare Richtung

Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag im Minus gezeigt. Der heimische Leitindex ATX fand am Vormittag keine klare Richtung und wechselte einige Male die Vorzeichen. Bis kurz nach 12.00 Uhr gab er um 0,15 Prozent auf 3.176,37 Punkte nach und steuert auf den vierten Verlusttag in Folge zu. Gedämpft wurde die Stimmung von schwachen Vorgaben der Wall Street und vielen asiatischen Märkten.

In den USA steht weiterhin der Streit um die Schuldenobergrenze im Fokus. Sollte der Kongress diese nicht bald anheben droht ein Zahlungsausfall der USA. Eine Einigung zeichnet sich jedoch weiterhin nicht ab, die Gespräche darüber wurden aufnächste Woche vertagt. Daneben hatten am Vortag vorgelegte US-Konjunkturdaten die Anleger in der Erwartung einer Zinspause der US-Notenbank Fed bestärkt, fachten jedoch auch Rezessionssorgen an.

Datenseitig steht vor dem Wochenende vor allem das Stimmungsbarometer der Universität Michigan für Mai, das am Nachmittag veröffentlicht wird, im Blickpunkt. Der Index wird von den Experten der Helaba leicht schwächer erwartet als noch im April.

In Wien steht die Post mit frischen Quartalsergebnissen im Blickpunkt. Das Unternehmen hat im 1. Quartal kräftig zugelegt. Der Umsatz erhöhte sich im Jahresvergleich um 10,5 Prozent auf 664,7 Mio. Euro, das Betriebsergebnis (Ebit) legte um 18,7 Prozent auf 47 Mio. Euro zu. Ziel für 2023 bleibt weiterhin ein Ebit auf Vorjahresniveau und ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich. Die Aktien reagierten auf die Zahlen mit einem Plus von 2,5 Prozent.

Mit Kursgewinnen zeigten sich auch Ölwerte. Bei der OMV ging es um 1,5 Prozent nach oben, Schoeller Bleckmann gewannen bisher 0,6 Prozent. Die stärkeren Startgewinne der Bankaktien bröckelten dagegen bereits ab - bei der BAWAG ging es noch um magere 0,1 Prozent nach oben, Raiffeisen Bank International drehten bereits ins Minus und verloren 0,7 Prozent. Die Papiere von Branchenkollege Erste Group zeigten sich schon von Sitzungsbeginn an schwächer und verloren deutlichere 1,4 Prozent.

kat/spa

ISIN AT0000999982