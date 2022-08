Wiener Börse (Mittag) - ATX gab um 0,5 Prozent nach

Industriezahlen aus Frankreich, Deutschland und Spanien überraschten in der Früh positiv. Die Produktion in den drei Ländern steigerte sich im Juni, obwohl Ökonomen im Vorfeld einen leichten Rückgang erwartet hatten. Das verarbeitende Gewerbe in Italien hat im Juni hingegen 2,1 Prozent weniger produziert als im Mai.

Datenseitig könnten Anleger am Nachmittag auf US-Arbeitsmarktdaten schauen. Die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe seien zuletzt gestiegen, so die Marktexperten. Gleichzeitig verharre die Arbeitslosenquote aber auf sehr niedrigem Niveau. "Alles in allem steht der Arbeitsmarkt den US-Währungshütern nicht im Wege, das Leitzinsband weiter zu erhöhen", schreiben die Helaba-Analysten mit Bezug auf die US-Notenbank Fed.