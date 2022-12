Wiener Börse (Mittag) - ATX geringfügig im Plus

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch zu Mittag nach Veröffentlichung wichtiger Inflationsdaten aus der Eurozone leicht im Plus präsentiert. Der ATX steigerte sich gegen 12 Uhr um 0,07 Prozent auf 3.227,16 Einheiten. Der ATX Prime erhöhte sich um 0,08 Prozent auf 1.614,93 Zähler.

In Anbetracht der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) richteten sie die Blicke am Vormittag auf die Inflation in der Eurozone, welche im November von ihrem Rekordniveau aus gesunken ist. Die Verbraucherpreise erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 10,0 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte. Im Oktober hatte die Teuerung den historischen Höchststand von 10,6 Prozent erreicht. Analysten hatten mit einem Rückgang gerechnet, allerdings nur auf 10,4 Prozent.

Das Preisziel der EZB von mittelfristig zwei Prozent wird nach wie vor klar überschritten. Zuletzt hatte allerdings eine Debatte eingesetzt, ob die Zentralbank ihr Straffungstempo bald etwas verringern könnte.

Am Nachmittag dürften sich die Blicke konjunkturseitig auf eine Reihe von US-Daten richten, darunter Zahlen zum Arbeitsmarkt. Auch veröffentlicht werden Schätzungen zum Bruttoinlandsprodukt und Stimmungsdaten aus Chicago, ehe am Abend das "Beige Book" der Federal Reserve herausgegeben wird.

Branchenseitig richtete sich die Aufmerksamkeit aufgrund der steigenden Ölpreise auf die Titel von Schoeller-Bleckmann, die um 2,4 Prozent zulegten. Die Anteilsscheine der OMV bewegten sich dagegen kaum vom Fleck.

Unternehmensnachrichten blieben bis zuletzt Mangelware. Allerdings hatten sich bereits in der Früh die Analysten der Erste Group zum Flughafen Wien zu Wort gemeldet. Das Kursziel wurde von 37,8 auf 38,4 Euro leicht angehoben - das Votum lautet weiter auf "Accumulate". Die noch nicht gehandelten Titel waren am Vortag bei 32,9 Euro aus dem Handel gegangen.

Unter den weiteren Einzelwerten konnten sich die schwer gewichteten Aktien der Raiffeisen Bank International um 1,2 Prozent steigern. Wiederum um 2,3 Prozent klar tiefer zeigten sich Lenzing.

