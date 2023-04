Wiener Börse (Mittag) - ATX gewinnt 0,12 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag zu Mittag nur wenig verändert präsentiert. Der ATX stieg gegen 12 Uhr um 0,12 Prozent auf 3.239,43 Einheiten. Der ATX Prime gewann 0,01 Prozent auf 1.633,73 Zähler.

Die Erzeugerpreise im Euroraum steigen etwas langsamer und signalisieren damit weniger Inflationsdruck. Die Hersteller in der Industrie erhöhten ihre Preise im Februar um 13,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte. Ökonomen lagen mit ihrer Prognose von 13,3 Prozent nur leicht über diesem Wert.

Im weiteren Verlauf dürfte sich die Aufmerksamkeit nun auf die Auftragseingänge der US-Industrie richten. Überdies werden sich in den USA Notenbankvertreter zu Wort melden.

Im Blickfeld stehen überdies weiterhin die steigenden Rohölnotierungen. Am Vortag hatte die von der OPEC angekündigte Produktionskürzung die Preise bereits steigen lassen und Aktien aus der Erdölbranche beflügelt. OMV gewannen nach den starken Zuwächsen zum Wochenbeginn nun weitere 0,5 Prozent. Die Anteilsscheine des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann kletterten um 0,7 Prozent.

Gesucht waren überdies die beiden schwer gewichteten Bankentitel der Raiffeisen (plus 1,0 Prozent) und Erste Group (plus 2,1 Prozent). BAWAG gaben dagegen 6,3 Prozent nach, die Aktien werden am Berichtstag allerdings mit einem Dividendenabschlag gehandelt.

Mit Blick auf weitere Einzelwerte lagen Frequentis mit minus vier Prozent tief im Feld der Verlierer. RHI Magnesita gaben um 3,8 Prozent stark nach und UBM verbilligten sich um 2,9 Prozent. Dagegen gesucht waren Semperit mit plus 1,4 Prozent. Lenzing steigerten sich um 1,2 Prozent.

