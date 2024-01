Wiener Börse (Mittag) - ATX gewinnt 0,3 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Montag gegen Mittag auf positivem Terrain bewegt. Kurz vor 12 Uhr stand der Leitindex ATX um 0,27 Prozent höher bei 3.407,87 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,24 Prozent auf 1.714,98 Einheiten.

Das europäische Umfeld zeigte sich unterdessen weiterhin mit geringen Verlusten. Im weiteren Sitzungsverlauf dürfte sich das Geschäft insgesamt ruhig gestalten, da die Börsen in den USA am heutigen "Martin Luther King Day" geschlossen bleiben - dies schlägt sich üblicherweise auch auf dieser Seite des Atlantiks in geringeren Handelsumsätzen nieder.

Auch konjunkturseitig richtet sich das Marktinteresse auf europäische Datenveröffentlichungen. So wurde bekannt, dass die deutsche Wirtschaft 2023 in eine Rezession gerutscht ist. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank laut einer ersten Schätzung gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Prozent. Produktionsdaten aus der Eurozone fielen mit einem erneuten Rückgang wie erwartet aus und brachten folglich keine klaren Impulse.

Mit Blick auf die in Wien notierten Unternehmen blieb die Nachrichtenlage bisher hingegen ruhig. Auf der Verliererseite stand zu Mittag die schwer gewichtete BAWAG mit minus 0,4 Prozent. Titel der Erste Group gewannen hingegen 0,5 Prozent und RBI zogen sogar um 2,3 Prozent an. Unter den weiteren heimischen Leitwerten stiegen Andritz um 2,1 und OMV um 0,3 Prozent.

Anteile am Verbund verbesserten sich zuletzt trotz einer Verkaufsempfehlung der Deutschen Bank um 0,4 Prozent. Die starke Entwicklung der Verbund-Aktie seit Vorjahresbeginn sei angesichts zurückgehender Strompreise wohl übertrieben, begründeten die Analysten den Schritt in einer Branchenstudie.

spa/mha

ISIN AT0000999982