Wiener Börse (Mittag) - ATX gewinnt 0,30 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochmittag mit befestigter Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.005,13 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 0,30 Prozent. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es nach wenig Bewegung im Frühhandel mittlerweile leicht nach oben.

Wegen den jüngsten Spannungen zwischen den USA und China bezüglich Taiwan verhalten sich die Investoren international aber abwartend. Bei ihrem von China kritisierten Taiwan-Besuch hat die US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen die volle Unterstützung der USA zugesichert.

Nach oben gezogen wurden der heimische Leitindex vor allem von den Zuwächsen der schwergewichteten Banken und den Ölwerten. BAWAG gewannen 1,6 Prozent und Erste Group verteuerten sich um 1,9 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein weiteres Plus von 0,6 Prozent einstreifen. Bereits am Vortag war die Raiffeisen-Aktie in Reaktion auf positiv aufgenommene Quartalszahlen in einem verhaltenen Umfeld um 4,5 Prozent nach oben geklettert.

Ungeachtet tieferer Rohölpreise ging es auch mit den Werten aus dem Ölsektor merklich nach oben. Die Papiere des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann kletterten um 3,9 Prozent hoch. OMV-Titel gewannen 1,5 Prozent.

Klar tiefer zeigten sich hingegen die Aktien der Stromversorger. Verbund-Anteilsscheine ermäßigten sich um 2,9 Prozent und die EVN-Titel fielen um zwei Prozent.

Auf Unternehmensebene rückte in Wien zudem Lenzing mit einer Zahlenvorlage ins Blickfeld der Akteure. Gestiegene Kosten für Energie, Rohstoffe und Logistik haben die Geschäftsentwicklung des oberösterreichischen Textilkonzerns Lenzing im ersten Halbjahr beeinträchtigt. Das Periodenergebnis sank um rund ein Viertel auf 72,3 Mio. Euro. Die Analysten der Erste Group schrieben in einer ersten Einschätzung von leicht verfehlten Erwartungen. Die Lenzing-Aktie reagierte mit einem Minus von 2,2 Prozent.

