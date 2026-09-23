Wiener Börse (Mittag) - ATX gewinnt 0,36 Prozent nach Rekordhoch

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch im Mittagshandel etwas höher gezeigt und damit seinen Rekordkurs fortgesetzt. Der heimische Leitindex ATX notierte mit einem Aufschlag von 0,36 Prozent bei 6.945,03 Punkten, nachdem er im Frühgeschäft erstmals in seiner Geschichte die Marke von 7.000 Einheiten überwunden hatte. Damit steht der ATX bereits vor seinem 3. Gewinntag in Folge. Seit dem Jahresstart liegt er bereits beachtliche mehr als 30 Prozent im Plus.

Die wichtigsten europäischen Aktienmärkten haben im Verlauf hingegen in den Minusbereich gewendet. Etwas auf die Stimmung drückte, dass die Ölpreise ihre Verluste aus dem frühen Handel teilweise wieder wettgemacht hatten.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr magere Meldungslage vor. Weiter auf Höhenflug befindet sich die AT&S-Aktie mit plus ein Prozent. Am Vortag waren die Papiere des Leiterplattenherstellers in einem festen Technologiesektor um mehr als zehn Prozent hochgesprungen.

Unter den schwergewichteten Banken legten die Papiere der Raiffeisen Bank International um drei Prozent zu. Erste Group verteuerten sich um 1,4 Prozent. Die Titel der BAWAG tendierten hingegen prozentuell unverändert.

Im Baubereich rutschten die Porr-Titel um mehr als sechs Prozent tiefer. Strabag-Anteilsscheine bauten ein Minus in Höhe von 1,3 Prozent. Wienerberger schwächten sich um 1,7 Prozent ab.

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