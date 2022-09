Wiener Börse (Mittag) - ATX gewinnt 0,39 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstagmittag im Plus gezeigt. Bis etwa 12.00 Uhr legte der heimische Leitindex ATX um 0,39 Prozent zu auf 2.916,09 Punkte. An den europäischen Leitbörsen gab es vor der mit Spannung erwarteten Bekanntgabe der EZB-Leitzinsentscheidung noch keinen klaren Richtungstrend zu beobachten.

Thema des Handelstages ist international die anstehende Veröffentlichung der Leitzinsentscheidung der EZB. An den Finanzmärkten wird einheitlich mit einer klaren Zinserhöhung gerechnet, nur das Ausmaß von 50 oder 75 Basispunkten sei unklar. Marktteilnehmer haben laut Helaba-Experten den viel diskutierten Zinsschritt um 75 Basispunkte nicht vollständig eskomptiert.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich das Meldungsaufkommen unverändert mager. Unterstützung für den ATX lieferten vor allem die Kursgewinne der schwergewichteten Banken. Raiffeisen Bank International verteuerten sich um 2,4 Prozent. Erste Group legten um 2,1 Prozent zu und BAWAG gewannen 1,7 Prozent.

Verbund-Anteilsscheine kamen um 3,7 Prozent zurück, nachdem die Aktie am Vortag in einem sehr starken europäischen Versorgersektor um mehr als 13 Prozent hochgesprungen war. EVN-Titel gaben am Berichtstag 0,7 Prozent ab.

Unter den weiteren Schwergewichten fielen OMV um 0,5 Prozent. Wienerberger bauten ein Plus von 2,3 Prozent. Im Technologiebereich gaben AT&S um 0,9 Prozent ab.

Die Aktie des Flughafen Wien zeigte sich auf 32,95 Euro prozentuell unverändert zum Vortagesschlusskurs. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Papiere des führenden heimischen Airports von 36,5 auf 37,8 Euro erhöht. Das Anlagevotum "Accumulate" wurde gleichzeitig bestätigt.

