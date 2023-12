Wiener Börse (Mittag) - ATX gewinnt 0,40 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagmittag befestigt präsentiert. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es nach überraschend stark rückläufigen Inflationszahlen aus der Eurozone mit den Aktienkursen nach oben. Der ATX verbesserte sich bis zwölf Uhr um 0,40 Prozent auf 3.292,28 Punkte.

Die Aussicht, dass möglicherweise im kommenden Jahr die Leitzinsen dies- und jenseits des Atlantiks sinken könnten unterstützt weiterhin die Stimmung der Aktienanleger. Untermauert wurde diese Einschätzung von den jüngsten Verbraucherpreisen im Euroraum.

Die Inflation in der Eurozone hat sich im November unerwartet deutlich abgeschwächt. Die Verbraucherpreise lagen 2,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Analysten hatten zwar mit einer Abschwächung gerechnet, im Schnitt aber eine Rate von 2,7 Prozent erwartet.

Am heimischen Markt standen veröffentlichte Quartalszahlen von CA Immo, Immofinanz und der Vienna Insurance Group im Blickfeld der Akteure. Die CA Immo hat die Mieterlöse in den ersten neun Monaten 2023 um 9 Prozent auf 172,7 Mio. Euro gesteigert. Das Konzernergebnis brach um 77 Prozent auf 61,1 Mio. Euro ein. Das operative Ergebnis (EBITDA) stieg vorrangig durch ein höheres Verkaufsergebnis um 129 Prozent auf 268,4 Mio. Euro. Die Aktie des Immokonzerns baute ein Plus von einem Prozent. Die Ergebniszahlen wurden von der Erste Group als leicht besser als erwartet bewertet.

Die Immofinanz hat die Mieterlöse in den ersten drei Quartalen 2023 um 79,4 Prozent auf 389,2 Mio. Euro gesteigert. Gleichzeitig färbte sich das Ergebnis unterm Strich tiefrot auf minus 105,9 Mio. Euro (Vorjahr: 248,6 Mio. Euro). Das operative Ergebnis stieg um 77,6 Prozent auf 209,1 Mio. Euro. Hier reagierten die Anteilsscheine mit plus 0,4 Prozent. Die Mieterträge entsprachen exakt den Prognosen der Erste Group-Experten. Das starke Zahlenwerk sei laut den Analysten im Aktienkurs aber bereits eingepreist. Seit Jahresbeginn weise die Immofinanz-Aktie im ATX die beste Performance auf.

Die Vienna Insurance Group (VIG) hat ihre Prämien heuer in den ersten neun Monaten um 11,4 Prozent auf 10,6 Mrd. Euro gesteigert. Das Plus gegenüber der Vorjahresperiode ist von allen Segmenten des Versicherungskonzern getragen worden. Die VIG-Papiere zeigten sich mit einem Kursanstieg in Höhe von 2,8 Prozent. Hier schreibt die Erste Group, dass das Prämienwachstum weiterhin dynamisch sei, aber trotzdem leicht unter den Erwartungen der Analysten ausgefallen war. Positiv hervorgehoben wurde jedoch der erhöhte Jahresausblick.

Unter den schwergewichteten Banken verbilligten sich Raiffeisen Bank International um 1,5 Prozent. Erste Group legten um 1,1 Prozent zu.

