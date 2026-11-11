Wiener Börse (Mittag) - ATX gewinnt 0,54 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch zu Mittag erneut klar im Plus gezeigt. Der Leitindex ATX gewann 0,54 Prozent auf 6.686,77 Punkte und weitete damit die deutlichen Vortageszuwächse weiter aus. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen weiter nach oben. Negative Vorgaben hatte hingegen die Wall Street geliefert. Eine unerwartet hohe US-Inflation im Oktober hatte den US-Börsen am Dienstag fallende Kurse eingebrockt.

Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Iran-Konflikts haben zuletzt zugenommen und zu einem deutlichen Rückgang der Öl- und Gaspreise beigetragen, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Dies wird an den Aktienmärkten goutiert. Datenseitig gibt es heute keine marktbewegenden Impulse.

In einem europaweit starken Branchenumfeld für Technologiewerte sprang die AT&S-Aktie zweistellig um 10,1 Prozent in die Höhe. Auf Unternehmensebene rückten zudem FACC und voestalpine mit publizierten Quartalszahlen im Blickfeld der Akteure. Der Stahlkonzern voestalpine hat im ersten Halbjahr 2026/27 "in einem äußerst herausfordernden Umfeld" einen Gewinnschub verzeichnet. Dank positiver Einmaleffekte in Höhe von rund 100 Mio. Euro legte das Ergebnis nach Steuern gegenüber der Vorjahresperiode um 46 Prozent auf 290 Mio. Euro zu. Der Umsatz verharrte mit 7,7 Mrd. Euro in etwa auf Vorjahresniveau (7,6 Mrd. Euro). Die Prognose für das Gesamtjahr wurde aber gesenkt und dies werteten die Erste Group-Analysten als kursbelastend. Auch die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel lagen unter den Erwartungen. Die voest-Aktie reagierte mit einem Abschlag von 3,3 Prozent.

FACC-Titel gewannen 4,9 Prozent an Höhe. Der oberösterreichische Luftfahrtzulieferer hat die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026 mit deutlich besseren Ergebniskennzahlen abgeschlossen. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 14,7 Prozent auf 800,1 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) legte um 86 Prozent auf 40,0 Mio. Euro zu. Hier schrieben die Experten der Erste Group, dass die Prognosen der Analysten deutlich übertroffen wurden.

Kapsch TrafficCom ermäßigten sich um 3,5 Prozent. Der Mautsystemanbieter verkauft seine indirekte Tochtergesellschaft Kapsch TrafficCom Canada sowie die Kundenverträge von Kapsch TrafficCom USA, Inc., die das Komponenten-Geschäft betreffen. Ein entsprechender Transaktionsvertrag wurde unterzeichnet. Das Closing der Transaktion wird im Kalenderjahr 2027 mit einem positiven EBIT-Beitrag von 10 Mio. Euro erwartet.

Die Vienna Insurance Group (VIG) expandiert in der Türkei und die VIG-Aktie verbesserte sich um 0,8 Prozent. Mit dem Erwerb von Demir Sağlık baut der Versicherungskonzern sein Produktangebot im Bereich der Krankenversicherung aus. Demir ist den Angaben zufolge seit mehr als 30 Jahren am türkischen Markt tätig und arbeitet landesweit mit mehr als 1.800 Gesundheitseinrichtungen zusammen. Ein Kaufpreis für die Transaktion wurde nicht genannt.

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