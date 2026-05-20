Wiener Börse (Mittag) - ATX gewinnt 0,55 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Mittagshandel mit einer festen Tendenz präsentiert. Der heimische Leitindex ATX gewann 0,55 Prozent auf 5.869,23 Punkte. An den europäischen Leitbörsen gab es im Verlauf ebenfalls Zuwächse zu sehen.

Negative Vorgaben hatte jedoch die Wall Street am Vorabend geliefert. Während die Lage im Nahen Osten angespannt bleibt, warten die Anleger zur Wochenmitte gespannt auf die Zahlen des KI-Riesen Nvidia, die am Abend nach US-Handelsschluss anstehen. "Wenn Nvidia enttäuscht, könnte es ungemütlich werden", sagte ein Marktexperte. Nvidia sei längst kein normales Unternehmen mehr, sondern der zentrale Taktgeber des globalen KI-Booms. Ein Rekordhoch der Aktien in der Vorwoche lässt darauf schließen, dass die Erwartungen wie immer hoch sind.

Auf Unternehmensebene lag am heimischen Aktienmarkt noch eine dünne Meldungslage vor. Auch erst nach Börsenschluss wird die CA Immo Quartalszahlen präsentieren. Im Vorfeld der Ergebnisvorlage tendierten die Titel des Immobilienunternehmens mit plus 0,4 Prozent.

AT&S rückten mit einer neuen Analystenmeinung ins Blickfeld und die Titel des Leiterplattenherstellers gewannen weitere 4,1 Prozent auf 107,80 Euro. Die Experten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien von 40,00 auf 110,60 Euro angehoben. Das Anlagevotum wurde aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" herabgesetzt. Seit dem Jahresbeginn haben die Titel bereits beachtliche mehr als 220 Prozent gewonnen und sind damit im ATX der absolute Spitzenwert.

Die Berenberg Bank bestätigte ihr "Buy"-Votum für die Porr-Anteilscheine mit einem unveränderten Kursziel von 40 Euro. Die Papiere des Baukonzerns gaben 0,3 Prozent auf 34,50 Euro nach.

Unter den schwergewichteten Banken verteuerte sich die Raiffeisen Bank International-Aktie um 1,9 Prozent. Die Titel der Bawag und Erste Group gewannen mit plus 0,4 bzw. 0,3 Prozent vergleichsweise etwas moderater.

ste/moe

ISIN AT0000999982