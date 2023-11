Wiener Börse (Mittag) - ATX gewinnt 0,58 Prozent

Die Wiener Börse hat am Freitag zu Mittag ihre frühen Gewinne etwas ausgebaut. Der ATX legte um 12.00 Uhr 0,58 Prozent auf 3.280,75 Einheiten zu. Für den ATX Prime ging es um 0,47 Prozent auf 1.644,92 Stellen hinauf. Auch das europäische Umfeld zeigte sich höher.

Konjunkturseitig standen zunächst Inflationsdaten im Fokus. Die Teuerung in der Eurozone und in der EU sinkt weiter: Die jährliche Inflationsrate im Euroraum lag laut am Freitag veröffentlichten Eurostat-Daten im Oktober 2023 bei 2,9 Prozent, gegenüber 10,6 Prozent ein Jahr zuvor. Der Wert für die gesamte Europäische Union sank im Oktober 2023 auf 3,6 Prozent, gegenüber 11,5 Prozent ein Jahr zuvor.

Im weiteren Verlauf wird sich das makroökonomische Interesse auf Zahlen vom US-Immobilienmarkt richten. Veröffentlicht werden Datensätze zu den Baubeginnen und Baugenehmigungen im Oktober. Darüber hinaus werden sich US-Währungshüter zu Wort melden.

Bereits gesprochen hatte unterdessen die EZB-Notenbankpräsidentin Christine Lagarde. Sie warb um eine europäische Börsenaufsicht. Die EZB-Zentralbanker drängen seit Langem auf Fortschritte bei der Vereinheitlichung von Finanz- und Kapitalmärkten in Europa, einschließlich der Weiterentwicklung der Kapitalmarktunion.

Unternehmensseitig richteten sich die Blicke auf zwei Analysen der Berenberg. Sie hat das Kursziel für die Aktien des heimischen Caterers DO & CO in Reaktion auf die am Vortag vorgelegten Quartalszahlen um 155 auf 160 Euro etwas hochgeschraubt - das "Buy"-Votum wurde bestätigt. Die Aktien gewannen satte 3,2 Prozent auf 128,2 Euro hinzu.

An dem "Hold" und dem 28-Euro-Kursziel für die Aktien von Palfinger hielt die Berenberg indes fest. Zwar sieht Analyst Tore Fangmann den heimischen Konzern auf gutem Wege, das beste Neunmonatsergebnis in der Geschichte des Unternehmens zu veröffentlichen. Allerdings verweist der Experte auf die Unsicherheiten im Endmarkt und die Auftragszahlen. Die Titel stiegen um 1,5 Prozent auf 23,05 Euro.

Mit Blick auf die weiteren Einzelwerte machten die Aktien von AT&S nach ihrem Rücksetzer am Vortag mit ihrer Kurserholung weiter. Sie steigerten sich um 2,7 Prozent. Die Titel hatten am Dienstag gut 14 Prozent an Wert verloren, nachdem bekannt gegeben wurde, dass der Leiterplattenhersteller mit der ÖBAG um eine Kapitalerhöhung verhandle. Diese hätte auch eine ÖBAG-Beteiligung am Konzern zur Folge.

ISIN AT0000999982