Wiener Börse (Mittag) - ATX gewinnt 0,58 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Freitag im Mittagshandel wieder in Richtung Rekord bewegt. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 12.30 Uhr um 0,58 Prozent höher bei 5.611,15 Punkten. Der ATX Prime legte um 0,53 auf 2.783,08 Zähler zu. Die europäischen Leitbörsen zeigten sich ebenfalls im grünen Bereich.

Geopolitische Themen sind weiterhin im Fokus der Aktienmärkte. So befindet sich eine US-Flugzeugträgergruppe auf dem Weg in den Iran. US-Präsident Donald Trump hofft nach eigenen Angaben, einen Angriff der US-Armee auf den Iran vermeiden zu können. Abseits davon stehen zum Wochenausklang mehrere Bekanntgaben von Konjunkturdaten auf dem Programm.

Die moderate Konjunkturerholung in Österreich setzte sich im vierten Quartal 2025 fort. Gegenüber dem Vorquartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) laut Wifo-Schnellschätzung um 0,2 Prozent, im Jahresabstand legte die Wirtschaftsleistung um 0,7 Prozent zu. Für das Gesamtjahr 2025 ergebe dies auf Basis saison- und kalenderbereinigter Werte ein Wachstum von 0,6 Prozent, teilte das Institut mit. In Deutschland nahm das BIP zum Vorquartal etwas stärker zu als zunächst angenommen. 0,3 Prozent Plus ergaben neueste Berechnungen des Statistischen Bundesamtes. Vor allem die privaten und die staatlichen Konsumausgaben nahmen zu, wie die Statistiker erläuterten.

Die heimischen Erzeugerpreise im produzierenden Bereich gingen 2025 im Jahresschnitt um 0,8 Prozent zurück, nachdem 2024 ein Rückgang von im Schnitt 3,5 Prozent verzeichnet worden war. Ausschlaggebend für das sinkende Niveau der Erzeugerpreise im vergangenen Jahr waren die um 3,7 Prozent niedrigeren Preise im Bereich Energie, teilte die Statistik Austria am Freitag mit.

Unternehmensseitig steht in Österreich zunächst die Raiffeisen Bank International (RBI) im Mittelpunkt. Laut vorläufigem Jahresergebnis 2025 stieg der Gewinn ohne Russland um 48 Prozent auf 1,44 Milliarden Euro. Geholfen haben deutlich niedrigere Vorsorgen für Fremdwährungskredite in Polen. Zudem stiegen die Erträge dank eines stärkeren Kreditwachstums an, wie die Bank in der Früh mitteilte. In Russland schrieb die Bank dagegen einen Verlust nach Steuern von 86 Mio. Euro.

Die Erste Group Research sieht im Dividendenvorschlag von 1,60 Euro pro Aktie eine positive Überraschung und eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr (1,10 Euro). Allerdings wurde ein solcher Schritt erwartet. Die heutigen Ergebnisse dürften aus Sicht des Analysten Thomas Unger weitere Kursgewinne ermöglichen. UBS Research erwartet, dass die Aktien weitgehend im Einklang mit dem Sektor gehandelt werden. LBBW Research stuft die RBI-Anleihen weiterhin als "Additional" ein. Der Kurs der RBI-Aktie stieg um 0,90 Prozent.

Bajaj Mobility, vormals Pierer Mobility, legte um 2,38 Prozent zu. Die KTM-Mutter hatte am Donnerstag vorläufige Zahlen vorgelegt.

Auf Erholungskurs begab sich die Porr. Nach einem Vortagesverlust von 3,24 Prozent lag die Aktie des Baukonzerns mit 2,04 Prozent im Plus. Bei den schwergewichteten Banken verteuerten sich die Titel der Erste Group um 1,39 Prozent und der BAWAG um 1,38 Prozent. Die Addiko Bank verlor hingegen 0,38 Prozent.

Am unteren Ende befanden sich die Werte von Lenzing (minus 1,92 Prozent) und OMV (minus 0,84 Prozent). Die kanadische Bank RBC hatte am Donnerstag ihr Anlagevotum für die OMV-Aktie von "sector-perform" auf "underperform" zurückgenommen und das Kursziel von 50 auf 46 Euro nach unten revidiert.

