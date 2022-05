Wiener Börse (Mittag) - ATX gewinnt 0,59 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Montag zu Mittag mit Zuwächsen präsentiert. Der ATX stieg um 12 Uhr um 0,59 Prozent auf 3.237,90 Einheiten. Der marktbreite ATX Prime steigerte sich um 0,55 Prozent auf 1.627,78 Zähler.

"Zuletzt haben Konjunktur- und Zinssorgen das Geschehen an den Finanzmärkten dominiert und für eine erhöhte Volatilität gesorgt", kommentierten die Experten der Helaba. Allerdings war am Ende der Vorwoche dann eine "rückläufige Risikoaversion" auszumachen. Die Wall Street konnte sich am Freitag im Späthandel stabilisieren, nachdem der S&P-500 zeitweise in einen Bärenmarkt geschlittert war.

Auf Konjunkturseite hat sich die Stimmung der deutschen Wirtschaft im Mai trotz des Kriegs in der Ukraine überraschend aufgehellt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg von 91,9 Zählern im Vormonat auf 93,0 Punkte und damit das zweite Mal in Folge, wie das Ifo-Institut zu seiner Umfrage unter rund 9.000 Top-Managern mitteilte. Ökonomen hatten hingegen einen Rückgang auf 91,4 Punkte erwartet.

Unternehmensseitig stand die Zahlenvorlage von Marinomed im Vordergrund. So hat das Korneuburger Biotechnologie-Unternehmen im ersten Quartal 2022 mehr Umsatz gemacht und die Kosten für Forschung und Entwicklung gesenkt - der Verlust konnte dadurch eingedämmt werden. Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 8,8 Prozent auf 2,4 Mio. Euro, das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich von minus 1,7 Mio. auf minus 1,2 Mio. Euro und der Nettoverlust ging von 2,1 Mio. auf 1,8 Mio. Euro zurück. Die Aktien schossen zuletzt um 7,5 Prozent hinauf, nachdem es am Freitag bereits stark nach oben gegangen war.

Mit Blick auf die ATX-Schwergewichte konnten OMV zuletzt um 2,4 Prozent zulegen. Ein künftig an der Börse in Abu Dhabi gelistetes Joint-Venture (JV) der Tochter Borealis und der Abu Dhabi National Oil Company wurde mit 20 Mrd. US-Dollar bewertet. Der IPO-Preis für ein Wertpapier des JVs Borouge liegt laut Angaben der beiden Konzerne bei umgerechnet 0,67 US-Dollar.

Erste Group (minus 2,2 Prozent) und VIG (minus 3,2 Prozent) werden am heutigen Handelstag mit einem Dividendenabschlag von jeweils 1,60 Euro und 1,25 Euro gehandelt.

Unter den weiteren Einzelwerten rasselten Schoeller-Bleckmann um 5,6 Prozent hinab. Überdies gaben Zumtobel 3,1 Prozent nach und Frequentis 3,0 Prozent.

sto/ger

ISIN AT0000999982