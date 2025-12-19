ATX

5 234,55
44,35
0,85 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
19.12.2025 12:56:00

Wiener Börse (Mittag) - ATX gewinnt 0,62 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Freitag im Mittagshandel mit festerer Tendenz präsentiert. Der ATX stieg um 0,62 Prozent auf 5.222,44 Zähler. Ins Blickfeld der Anleger rückte die Wachstumsprognose der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Sie korrigierte ihre Vorhersage für 2025 etwas nach oben.

Die OeNB rechnet nach ihrer Korrektur für 2025 mit einem realen BIP-Zuwachs von 0,6 Prozent, nach 0,3 Prozent im September. Für 2026 und 2027 erwarten die Ökonomen wie schon in der vorherigen Prognose ein Plus von 0,8 Prozent bzw. 1,1 Prozent. Die Inflation wird im kommenden Jahr deutlich sinken.

OeNB-Gouverneur und EZB-Ratsmitglied Martin Kocher schließt Zinsschritte nach oben oder unten im kommenden Jahr nicht aus. "Es gibt keine Vorfestlegung", sagte er mit Verweis auf die weiter unsichere gesamtwirtschaftliche Lage. "Damit soll die volle Optionalität der Geldpolitik weiter bestehen bleiben", so Kocher. Sollte es notwendig sein, könne die Europäische Zentralbank (EZB) rasch reagieren, fügte der Notenbanker an. Die EZB beließ am Donnerstag den wichtigen Einlagensatz zum vierten Mal in Folge bei 2,0 Prozent.

Allerdings kann es im weiteren Laufe des Tages noch zu größeren Kursschwankungen kommen. Im Fokus des Handelstages steht nämlich der große Verfall an den Terminbörsen. Am Freitag laufen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus.

In der Früh hob die Bank von Japan den Leitzins um 25 Basispunkte auf 0,75 Prozent an. Das sorgte mit guten Vorgaben der Wall Street auf den wichtigsten asiatischen Märkten für Zugewinne.

Unternehmensseitig gab es kaum Berichte. Die Finanzwerte zeigten sich im Plus. Raiffeisen Bank International (RBI) waren mit 2,37 Prozent im Plus, nachdem sie am Vortag noch um 2,63 Prozent nachgaben. Die Aktien der Vienna Insurance Group (VIG) stiegen um 1,55 Prozent, BAWAG machte 1,31 Prozent gut. Gesucht waren auch UNIQA (+0,78 Prozent) und Erste Group (+0,60).

Frequentis-Aktien waren auf Erholungskur. Nachdem sie am Donnerstag 3,77 Prozent verloren hatten, machten sie im Laufe des Vormittags 3,31 Prozent wieder gut.

Im Minus waren die Papiere von FACC (3,45 Prozent) und AT&S (2,35 Prozent). Pierer Mobility verloren 2,15 Prozent. CPI Europe gaben um 1,47 Prozent nach, voestalpine um 1,15 Prozent.

rst/ger

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 234,55 0,85%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:31 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.12.25 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen