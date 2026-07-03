Wiener Börse (Mittag) - ATX gewinnt 0,7 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Freitag im Mittagshandel weiter fest gezeigt. Gegen zwölf Uhr gewann der heimische Leitindex ATX 0,73 Prozent auf 6.544,53 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach oben. Der Euro-Stoxx-50 und der DAX legten weiter zu, nachdem die beiden Indizes schon am Vortag neue Bestmarken erreicht hatten.

Gestützt wurden die Märkte weiter von den am Donnerstag gemeldeten US-Arbeitsmarktdaten. Laut den Zahlen wurden zwar weniger neue Jobs geschaffen als erwartet, dies linderte aber an den Börsen die Ängste vor Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed. Dazu kamen am Freitag gute Vorgaben der Börsen in Südkorea und Japan. Die Märkte erholten sich, nachdem die KI-Rally dort zuletzt ins Stottern geraten war.

Gesucht waren vor diesem Hintergrund europaweit Aktien aus dem Halbleitersektor. Auch im ATX fanden sich die Titel des Halbleiterherstellers AT&S mit einem Plus von 4,0 Prozent unter den größten Gewinnern. Nachgefragt waren auch konjunktursensitive Industriewerte. So gewannen die Aktien des Kranherstellers Palfinger und des Stahlkonzerns voestalpine jeweils über 4 Prozent.

Aktien der OMV zeigten sich nach einer neuen Analysteneinstufung kaum bewegt mit einem Plus von 0,1 Prozent und 56,80 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Anlageempfehlung "hold" für die OMV-Aktien und ihr Kursziel von 55,00 Euro bestätigt.

Die einzigen drei Verlierer im ATX waren DO&CO (minus 2,0 Prozent), BAWAG (minus 1,0 Prozent) und die Aktien der Post (minus 0,9 Prozent).

Neue Impulse für den Aktienhandel werden am Nachmittag nicht erwartet. Die US-Börsen bleiben am Freitag wegen des US-Unabhängigkeitstags geschlossen.

mik/spa

ISIN AT0000999982