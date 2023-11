Wiener Börse (Mittag) - ATX gewinnt 1,2 %, Berichtssaison im Fokus

Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag weiter mit Gewinnen gezeigt. Der ATX lag gegen 12 Uhr mit einem Plus von 1,17 Prozent bei 3.171,54 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 1,22 Prozent auf 1.595,27 Zähler. Stark gesucht waren nach der Vorlage von Quartalszahlen am Donnerstag bzw. Freitag die Aktien von Andritz und RBI, unter Druck kamen nach Zahlen hingegen Lenzing.

Andritz schlossen an ihre deutlichen Gewinne vom Vortag an und gewannen 5,3 Prozent. Die Aktien des Anlagenbauers hatten bereits am Donnerstag nach der Meldung guter Quartalszahlen deutlich zugelegt.

RBI-Aktien stiegen nach Zahlen um 4,9 Prozent. Die in der Früh von der Bank gemeldeten Quartalszahlen waren stark ausgefallen und hatten die Erwartungen übertroffen, schreiben die Analysten der Erste Group in einer ersten Reaktion.

Größere Gewinne gab es auch für EuroTeleSites (plus 3,8 Prozent) und Strabag (plus 3,0 Prozent). AT&S gewannen 3,0 Prozent und setzten damit ihre Gewinnserie fort.

Massiv unter Druck kamen nach Meldung von Zahlen Lenzing und waren mit einem Minus von 7,3 Prozent die größten Verlierer im prime market. Lenzing schreibt weiter hohe Verluste und will deshalb weltweit rund 500 Stellen abbauen, um die Personalkosten um bis zu 30 Mio. Euro zu senken.

Mit Spannung erwartet wird an den Börsen jetzt der am Nachmittag anstehende Arbeitsmarktbericht. Die US-Notenbank Fed beachtet bei ihren Zinsentscheidungen stark die Lage am Arbeitsmarkt, von dem Bericht erhoffen sich Marktteilnehmer daher Hinweise auf die kommenden Schritte der Fed.

Die Analysten der UniCredit und der Helaba erwarten von dem Bericht Zeichen einer Beruhigung am Arbeitsmarkt. "Zwar gibt es vonseiten der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe keine Hinweise auf eine deutliche Abkühlung, allerdings hat der ADP-Report den zweiten Monat in Folge enttäuscht", schreiben die Analysten. Sollte sich der Beschäftigungsaufbau tatsächlich abkühlen, würde die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung weiter sinken, so die Experten.

