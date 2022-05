Wiener Börse (Mittag) - ATX gewinnt 1,26 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch zu Mittag mit Zuwächsen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX notierte um 12 Uhr um 1,26 Prozent deutlich höher bei 3.138,86 Punkten. Der ATX Prime stieg um satte 1,14 Prozent auf 1.581,97 Zähler.

"Das Auf und Ab an den Finanzmärkten setzt sich fort", kommentierten die Experten der Helaba. Zuletzt sei die Risikobereitschaft wieder größer geworden, von einer dauerhaften Entspannung kann aber nicht gesprochen werden. Als Belastungsfaktoren werden sowohl der Ukraine-Krieg also auch durch China ausgelöste Konjunktursorgen und Lieferkettenprobleme hervorgehoben. Insofern würde es an den Märkten wohl volatil bleiben.

Datenseitig waren Konjunkturschätzungen der EU-Kommission am Vormittag veröffentlicht worden. Die Brüsseler Behörde rechnet für 2022 mit einem Anstieg des österreichischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 3,9 Prozent, das sind um 0,4 Prozentpunkte weniger als bisher angenommen.

Im weiteren Tagesverlauf dürfte seitens makroökonomischer Datenveröffentlichungen der Empire-State-Index im Fokus stehen. Dabei handelt es sich um ein wichtiges Stimmungsbarometer aus dem Industriesektor für den US-Bundesstaat New York.

Gefragt waren zuletzt die Versorger-Aktien. Verbund steigerten sich ebenso wie EVN um jeweils 3,4 Prozent. Deutliche Zuwächse wurden auch in Do&Co registriert. Sie verteuerten sich um 3,7 Prozent. Ebenso waren voestalpine gefragt, die 3,0 Prozent zulegten.

Am anderen Ende der Kursliste verbilligten sich Kapsch TrafficCom um 1,3 Prozent. Agrana und Porr büßten ebenfalls um mehr als ein Prozent ein. Marinomed gaben um satte 3,5 Prozent nach.

