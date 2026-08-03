Wiener Börse (Mittag) - ATX gewinnt 1,32 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Montag im Mittagshandel mit ausgeweiteten Zugewinnen präsentiert. Der heimische Leitindex ATX gewann 1,32 Prozent auf 6.542,90 Punkte. Der ATX Prime legte um 1,24 Prozent auf 3.221,41 Zähler zu. Auch die europäischen Leitbörsen zeigten sich mit Ausnahme Londons im Plusbereich. Dabei halfen die Ankündigung von neuen Verhandlungen mit dem Iran durch US-Präsident Donald Trump und die damit einhergehenden fallenden Ölpreise.

Trump will den seinen Worten nach größten Angriff des US-Militärs "seit dem Zweiten Weltkrieg" vorerst abgesagt haben, um neuen Verhandlungen mit dem Iran eine Chance zu geben. Die Gespräche sollen am Montagnachmittag stattfinden, wie Trump ankündigte. Es blieb unklar, wo die Verhandlungen geführt werden sollen, wie lange sie dauern dürften und wer genau daran beteiligt sein wird. Aus dem Iran gab es zunächst keine Bestätigung für geplante Gespräche.

Besondere Bedeutung bei den Verhandlungen dürfte eine Regelung zur Öffnung der Straße von Hormuz für den Schiffsverkehr haben. Die Verhandlungen zwischen dem Iran und dem Oman zur Wasserstraße befinden sich laut iranischen Angaben in der Endphase. Außenminister Abbas Araqchi habe die Mitglieder des Kabinetts zu Beginn seiner Sitzung am Sonntag entsprechend informiert, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA. Das Außenamt betonte unterdessen laut dem Sender Press TV, dass die Lage in der umkämpften Meerenge nicht mehr zu ihrem Vorkriegsstatus zurückkehren werde.

Die schwache Konjunkturentwicklung lässt die Zahl der Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmer seit dem Frühjahr 2023 steigen. Ende Juli waren 364.200 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Das ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat von 1,3 Prozent. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 6,9 Prozent, wie das Arbeitsmarktservice (AMS) am Vormittag mitteilte.

Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der OMV nach Quartalszahlen von 53 auf 57 Euro erhöht. Die Einstufung "Underweight" wurde bestätigt. Die OMV-Aktien gewannen um 0,87 Prozent auf 63,70 Euro.

Die einzigen Verlierer im ATX waren zu Mittag UNIQA (-1,00 Prozent), Verbund (-0,34 Prozent) und die Post (0,15 Prozent).

Lenzing berief für den 25. August eine außerordentliche Hauptversammlung (HV) ein. Die HV ist nötig für die geplante Kapitalspritze in Höhe von insgesamt 600 Mio. Euro. Bis zu 300 Mio. Euro sollen von den Aktionären durch eine Kapitalerhöhung hereinkommen. Der kriselnde Faserhersteller will sich mit dem frischen Geld und dem Abbau von rund 2.000 Stellen sowie zwei Werksschließungen neu aufstellen. Die Lenzing-Aktien erholten sich weiter um 5,97 Prozent, nachdem sie vor knapp einer Woche deutlich abgestürzt waren.

AT&S und Andritz notierten jeweils über drei Prozent fester als am Freitag. Wienerberger legten um 2,54 Prozent zu.

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