Wiener Börse (Mittag) - ATX gewinnt 1,52 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Montag zu Mittag klar höher präsentiert. Der heimische Leitindex ATX notierte um 12 Uhr um klare 1,52 Prozent höher bei 3.317,50 Einheiten. Der ATX Prime legte um 1,41 Prozent auf 1.669,05 Punkte zu. Ebenso höher präsentierte sich das europäische Börsenumfeld.

Dass US-Präsident Joe Biden den russischen Staatschef Wladimir Putin am Wochenende als "Diktator" bezeichnet hatte, brachte die Börsen zunächst nicht unter Druck ebenso wie der Lockdown in der chinesischen Millionenmetropole Shanghai. Wichtige Konjunkturdaten waren zum Wochenanfang Mangelware, in Wien standen vor allem Nachrichten zu Einzelwerten im Fokus.

So schossen die Aktien der Kapsch TrafficCom um mehr als 17 Prozent hinauf. Die Wertpapiere haben von einem positiven Entscheid in einem Rechtsstreit in Deutschland stark profitiert. In den Verhandlungen über Entschädigungszahlungen haben sich die einst vorgesehenen Betreiber, CTS Eventim und Kapsch, laut Mitteilung vom späten Freitagabend gegen den deutschen Bund durchgesetzt. Laut der Mitteilung bejahte ein Schiedsgericht einen Anspruch auf Schadens-und Aufwendungsersatz gegen die deutsche Bundesrepublik. In einer zweiten Phase des Schiedsverfahrens werde nun über die Höhe des Anspruchs entschieden.

Laut Experten der Erste Group dürfte sich indes das Herunterfahren der Wirtschaft in Shanghai auch auf die operative Tätigkeit von AT&S auswirken. Der Leiterplattenhersteller werde seine Erzeugung zumindest zwischen dem 2. und 5. April herunterfahren müssen. Im Großen und Ganzen dürfte sich dies allerdings nur geringfügig auf die Viertquartalszahlen 2021/22 des Unternehmens niederschlagen, weswegen die Erste-Analysten die Nachrichten als "neutral" einstuften. Für die Aktien von AT&S ging es um 1,9 Prozent hinauf.

Indes werden Palfinger am heutigen Handelstag mit einem Dividende-Abschlag gehandelt und notierten zuletzt mit minus 2,3 Prozent, während der Ziegelhersteller Wienerberger seinen endgültigen Geschäftsbericht 2021 vorgelegt hatte - dies werteten Analysten allerdings ebenfalls als neutral, da es hier keine neuen Informationen gegeben habe. Wienerberger stiegen zuletzt um 0,4 Prozent.

Unter den Bankenwerten steigerten sich die Aktien der Raiffeisen um satte 5,8 Prozent und Erste Group gewannen 3,0 Prozent. BAWAG erhöhten sich indes am Tag der Hauptversammlung um 2,1 Prozent.

Gefragt waren zudem Titel aus der Ölbranche trotz der fallenden Ölpreise. So gewannen die schwer gewichteten OMV-Wertpapiere um 2,4 Prozent hinzu. Schoeller-Bleckmann verteuerten sich um geringere 0,2 Prozent.

ISIN AT0000999982