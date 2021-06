Wiener Börse (Mittag) - ATX gewinnt in ruhigem Handel 0,5 Prozent

Die Wiener Börse hat am Freitagvormittag leicht zugelegt. Der ATX stieg bis gegen 12 Uhr um 0,54 Prozent auf 3.516,72 Punkte. Der Wochenausklang verlief bis dato ruhig. Wichtige Unternehmensnachrichten gab es in der Früh nicht, und auch Konjunkturdaten stehen kaum auf dem Programm. Erwartet wird nur der Index des Konsumklimas der Uni Michigan.

Auch die meisten Kursbewegungen hielten sich in engen Bandbreiten. Gut gesucht waren am Vormittag vor allem Lenzing (plus 2,41 Prozent) und voestalpine (plus 2,21 Prozent). Die beiden größten Verlierer im prime market waren Warimpex (minus 2,09 Prozent) und Addiko (minus 2,02 Prozent).

s Immo notierten nach einer Kurszielerhöhung unverändert zum Vortag mit 22,25 Euro. Der Kurs liegt damit exakt auf dem Niveau vom Übernahmeangebotspreis des Großaktionärs Immofinanz. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktie zuletzt auf 26 Euro erhöht, ihre Empfehlung aber gleichzeitig von "buy" auf "accumulate" gesenkt.

Impulse könnte jetzt der Konsumklimaindex der Uni Michigan am Nachmittag bringen. "Eine leicht verbesserte Stimmungslage scheint angesichts der sich erholenden Arbeitsmarktlage sowie der auf hohem Niveau liegenden Aktienkurse möglich", schreiben die Analysten der Helaba. Unterm Strich dürfte das Wirtschaftsbarometer aber keine größeren Überraschungen liefern, so die Experten.

(Schluss) mik/pma

ISIN AT0000999982