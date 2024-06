Wiener Börse (Mittag) - ATX gewinnt moderat, OMV-Ausschüttung bremst

Am Vortag der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank EZB hat ein Dividendenabschlag bei den schwer gewichteten Aktien der OMV den ATX gebremst. Der Leitindex stieg am Mittwoch bis zu Mittag um 0,34 Prozent auf 3.654,87 Punkte. Der ATX Total Return, bei dem Ausschüttungen miteinberechnet werden, legte 1,25 Prozent zu. Für den den ATX Prime ging es 0,30 Prozent auf 1.831,92 Zähler hinauf.

Auch im europäischen Umfeld erholten sich die Indizes von den Vortagesverlusten. Im Vorfeld des morgigen Zinsentscheids dürften die Marktakteure aber weiterhin vorsichtig agieren. "Eine Leitzinssenkung der EZB am Donnerstag ist am Markt eingepreist", schrieben die Ökonomen der Helaba. "Offen ist, wie es danach weitergeht".

In den USA rücken am Nachmittag der ISM-Serviceindex und der ADP-Beschäftigungsreport in den Fokus. Letzterer dürfte mit Blick auf den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung genau beäugt werden.

Nach Jahreszahlen bügelten die Aktien der voest mit einem Zuwachs von 4,2 Prozent den schwachen Monatsauftakt wieder aus. Der Stahlkonzern hat für 2023/24 einen Einbruch beim Nettogewinn vermeldet, was jedoch erwartet worden war. Christian Obst von der Baader Bank sprach von einem soliden Zahlenwerk mit einer positiven Note. Eine negative Überraschung sei die gekürzte Dividende, kommentierte der Analyst. Dafür liege der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr über den Erwartungen.

Unter den Nebenwerten kletterten Rosenbauer zeitweise über vier Prozent auf den höchsten Stand seit über einem Jahr. Zuletzt notierte das Papier noch 2,9 Prozent im Plus. Dem Wirtschaftsmagazin "trend" zufolge will eine Investorengruppe, bestehend aus dem Red-Bull-Erben Mark Mateschitz, dem Industrielle Stefan Pierer und zwei Firmen aus dem Umfeld der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, beim Feuerwehrausrüster einsteigen. Über die im März angekündigte Kapitalerhöhung könnte sich das Konsortium ein Drittel an dem Unternehmen sichern, berichtet "trend" in seiner neuen, am Freitag erscheinenden Ausgabe.

Die OMV-Aktien büßten neun Prozent ein, die Dividendenausschüttung miteinbezogen lagen die Aktien hingegen über zwei Prozent im Plus. Gesucht waren auch Andritz, die 2,1 Prozent gewannen. Im Finanzsektor stiegen Erste Group und RBI um 1,5 beziehungsweise 0,7 Prozent. BAWAG legten 0,8 Prozent zu.

