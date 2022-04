Wiener Börse (Mittag) - ATX gibt 0,29 Prozent ab

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0191 vom 04.04.2022 muss es im 2. Absatz richtig heißen: im Kiewer Vorort BUTSCHA ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse hat am Montag zu Mittag weiterhin schwächer tendiert. Der heimische Leitindex ATX notierte um 12 Uhr mit minus 0,29 Prozent bei 3.310,86 Einheiten. Der ATX Prime verlor 0,29 Prozent auf 1.666,03 Zähler.

Nachdem am Wochenende bekannt wurde, dass das russische Militär möglicherweise Zivilisten im Kiewer Vorort Butscha ermordet haben solle und die ukrainische Führung Moskau Völkermord vorwerfe, stand am Montag zunächst die Möglichkeit eines Öl- und Gasembargos gegen Russland im Vordergrund. Experten der Commerzbank sahen die Chance aufgrund der starken Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von russischen Rohstoffen dennoch gering. Allerdings dürfte das Thema laut dem Analystenhaus wieder stärker in den Fokus rücken.

Konjunkturseitig standen Daten von sentix im Zentrum. So hat sich die Wirtschaftsstimmung im Euroraum im April infolge des Ukraine-Kriegs erneut deutlich verschlechtert. Gegenüber dem Vormonat fiel der vom Beratungsunternehmen erhobene Konjunkturindikator um 11,0 Punkte auf minus 18,0 Zähler, wie sentix in Frankfurt mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit Juli 2020. Analysten hatten mit einer wesentlich moderateren Eintrübung auf minus 9,4 Punkte gerechnet.

Mit Blick auf die Einzelwerte haben die Aktien von Semperit die größten Kursverluste verzeichnet. Sie sanken um 3,4 Prozent. Dahinter gaben Polytec um 2,7 Prozent und Raffeisen um 1,9 Prozent nach. Ebenfalls klar im Minus notierten voestalpine mit Verlusten von 1,6 Prozent.

Die Liste der Gewinner wurden von Addiko mit plus 2,1 Prozent angeführt. Porr stiegen um 1,8 Prozent und AT&S um 1,4 Prozent. Ebenso um 1,4 Prozent fester notierten Zumtobel. Wienerberger verteuerten sich um 1,1 Prozent.

