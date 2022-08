Wiener Börse (Mittag) - ATX gibt 1,44 Prozent ab

Die Wiener Börse hat sich am Montag zu Mittag mit klaren Verlusten präsentiert. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 12 Uhr um 1,44 Prozent tiefer bei 2.907,22 Einheiten. Der ATX Prime verlor 1,40 Prozent auf 1.470,66 Punkte. Bereits am Freitag hatte eine Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell die heimischen Aktienbarometer deutlich belastet. Er stellte weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht.

Powell machte auch auf das Risiko einer länger anhaltenden Phase der Inflationsbekämpfung aufmerksam, sodass die Spekulationen der Marktteilnehmer auf sinkende Zinsen im Verlauf von 2023 und 2024 tendenziell gedämpft werden sollten, so die Analysten der Helaba. "Vor diesem Hintergrund werden in den nächsten Tagen nicht nur eingehende Konjunkturdaten im Blick zu behalten sein, sondern auch Rede-Beiträge der FOMC-Mitglieder".

"Die Euphorie an den Aktienmärkten ist vorerst beendet - Jackson Hole und die Fortsetzung der restriktiven Geldpolitik hat die Anleger verunsichert", schrieb indes der IG-Experte Salah-Eddine Bouhmidi. Zum Wochenauftakt würden die Anleger das Thema noch nicht verdaut haben. Die Realität rücke wieder ins Zentrum.

Bei Branchenbetrachtung standen erneut Versorgerwerte unter starkem Druck. So verloren die Papiere vom Verbund 5,4 Prozent. Auch EVN sanken erneut und zwar um 3,5 Prozent. Am Kursrückgang bei den Anteilsscheinen der Energiekonzerne dürfte unter anderem der fallende Preis von europäischem Erdgas verantwortlich sein. So fiel der September-Terminkontrakt TTF für niederländisches Erdgas zuletzt um 18 Prozent.

Unternehmensseitig rückt die s Immo mit Zahlen zum ersten Halbjahr 2022 in den Vordergrund. Laut den Experten der Erste Group seien diese stark ausgefallen. Allerdings wurde keine Guidance für das gesamte Geschäftsjahr veröffentlicht. Die Ergebnisse dürften sich allerdings kaum auf den Kurs der Aktie des Unternehmens auswirken, welches sich mitten in einer Übernahme durch die CPI Group befindet. Die Aktien notierten unverändert bei 22,85 Euro.

Unter den übrigen Einzelwerten war ein klarer Kursverlust bei den Anteilen der Frequentis zu sehen. Sie verloren 4,2 Prozent. Ebenfalls unter Druck kamen Semperit (minus 2,6 Prozent) und Polytec (minus 1,6 Prozent).

Auf der Gewinnerseite notierten indes Do&Co um 2,9 Prozent höher. Lenzing verteuerten sich um 0,8 Prozent und voestalpine um 0,4 Prozent.

ISIN AT0000999982