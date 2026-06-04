Wiener Börse (Mittag) - ATX gibt Gewinne ab

Der Wiener Aktienmarkt hat anfängliche moderate Gewinne am Donnerstag nicht halten können. Kursverluste bei der schwer gewichteten OMV-Aktie sowie Gewinnmitnahmen bei AT&S bremsten den ATX, der bis Mittag um 0,10 Prozent auf 6.089,88 Punkte fiel. Für den ATX Prime ging es an Fronleichnam um 0,14 Prozent auf 3.008,56 Zähler hinab.

Im europäischen Umfeld waren überwiegend moderate Zuwächse zu sehen. Entspannung brachte, dass die Ölpreise nach Anstiegen in der ersten Wochenhälfte wieder etwas zurückkamen. Im Fokus bleibt die unübersichtliche Lage im Nahen Osten. Immerhin dürften die Gespräche zwischen den USA und dem Iran jüngsten Wortmeldungen von beiden Seiten zufolge fortgesetzt werden.

Unter den besseren ATX-Werten legten voestalpine um weitere 1,4 Prozent auf 47,48 Euro zu. Sie hatten bereits am Vortag positiv auf Zahlen reagiert, nun hoben mehrere Analysten ihre Kursziele an. Jene der Deutschen Bank verbesserten ihr Ziel von 57 auf 60 Euro und bekräftigten ihre Kaufempfehlung. JPMorgan stufte die Papiere von 36,20 auf 40 Euro hoch, bewertet sie jedoch mit "Underweight". Jefferies erhöhte das Ziel von 48 auf 50 Euro und empfiehlt die Titel zu halten.

OMV verloren im europaweit schwachen Ölsektor 1,6 Prozent. Anteilscheine der Branchenkollegin SBO büßten 0,4 Prozent auf 34,90 Euro ein. Hier hob Berenberg das Kursziel von 32 auf 34 Euro an und blieb bei der Halteempfehlung. Das unsichere geopolitische Umfeld belaste zwar die Stimmung, jedoch befinde sich SBO in einer soliden Position, sobald sich das makroökonomische Umfeld aufhelle, so die Analysten.

Schlusslicht im prime market waren AT&S mit minus 7,6 Prozent. Weltweit verlor die KI-Rally an Schwung, nachdem der US-Konzern Broadcom mit seinem Ausblick die hohen Erwartungen verfehlt hatte. Im bisherigen Jahresverlauf hat sich der Aktienkurs der AT&S aber schon mehr als vervierfacht.

spa

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