Wiener Börse (Mittag) - ATX gibt Gewinne ab, zuletzt +0,14 %

Die Wiener Börse hat am Montag zu Mittag Kursgewinne verzeichnet, im Vergleich zum frühen Handel jedoch an Boden verloren. Der heimische Leitindex ATX stand gegen 11.45 Uhr um 0,14 Prozent höher bei 3.147,98 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,16 Prozent auf 1.593,26 Zähler.

Auch im europäischen Umfeld überwogen weiterhin die positiven Vorzeichen. Etwas stützen würde die Ankündigung weiterer Maßnahmen zur Stimulierung der chinesischen Wirtschaft durch die Regierung in Peking, hieß es.

Wichtige Konjunkturdaten werden zum Wochenauftakt unterdessen nicht erwartet. Im Laufe der nächsten Tage stehen einige wichtige Veröffentlichungen an, wie beispielsweise Inflationsdaten aus den USA am Mittwoch. Den Höhepunkt stellt die am Donnerstag anstehende Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) dar.

"Der Ausgang der EZB-Ratssitzung in dieser Woche scheint so offen zu sein wie lange nicht und daher besteht das Risiko erhöhter Volatilität, nicht nur am entscheidenden Donnerstag", erklären die Marktbeobachter der Helaba. Unter von Reuters befragten Ökonomen rechnete zuletzt eine knappe Mehrheit damit, dass die EZB den Leitzins vorerst nicht weiter anheben wird.

Bezüglich kursbewegender Meldungen zu heimischen Unternehmen blieb es bisher ruhig. Die größten Zuwächse im ATX wurden bei den Aktien von SBO mit plus 1,9 Prozent verzeichnet. Auch die Anteile an voestalpine und dem Verbund legten um bis zu 0,7 Prozent zu. Die Aktien der Erste Group und der RBI rutschten hingegen ins Minus, zuletzt um bis zu 0,4 Prozent.

Die Papiere von Strabag notierten zu Mittag um 0,4 Prozent im Plus. Der Baukonzern möchte die Beteiligung der vom sanktionierten Oligarchen Oleg Deripaska kontrollierten Firma MKAO Rasperia Trading von 27,8 Prozent unter 25 Prozent zu drücken. Nun sei der erste Teil der notwendigen Kapitalmaßnahmen ins Firmenbuch eingetragen worden, teilte Österreichs größte Baufirma mit. Die übrigen Aktionäre können nun entscheiden, ob sie eine Ausschüttung von 9,05 Euro je Strabag-Aktie oder junge Aktien im Verhältnis 1:4 erhalten wollen.

Semperit büßten unterdessen optisch fast zehn Prozent ein, die Aktien werden jedoch mit einem Dividendenabschlag gehandelt - ohne diesen würde ein Plus zu Buche stehen.

