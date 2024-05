Wiener Börse (Mittag) - ATX gibt um 0,16 Prozent nach

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag zu Mittag mit knapp behaupteter Tendenz gezeigt. So verlor der ATX bis 12 Uhr 0,16 Prozent auf 3.757,96 Einheiten. Der ATX Prime sank um 0,18 Prozent auf 1.879,92 Zähler.

Auf Konjunkturseite dürften fallende Erzeugerpreise in Deutschland die Europäische Zentralbank in der Ansicht bestärkt haben, die Zinsen in den Sommermonaten zu senken. In den USA dürfte es hingegen noch länger dauern, bis ein solcher Schritt eingeleitet werde, schrieben die Experten der Helaba mit Hinblick auf die Fed.

Unternehmensseitige Impulsgeber waren weiterhin Mangelware. Hinsichtlich frischer Quartalszahlen wird die CA Immo erst nach Börsenschluss ihre Bücher öffnen. Zuletzt verloren die Anteile 0,5 Prozent.

Im prime market Segment verbuchten die Aktien von AT&S mit minus 2,1 Prozent die größten Kursverluste. Semperit sanken um 1,9 Prozent. Zumtobel schwächten sich um 1,6 Prozent ab.

Bei den Gewinnern steigerten sich Frequentis und Agrana um jeweils 1,5 Prozent. Für DO&CO ging es um 1,3 Prozent hinauf und Schoeller-Bleckmann verzeichneten Zuwächse von 1,1 Prozent.

