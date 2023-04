Wiener Börse (Mittag) - ATX gibt um 0,53 Prozent nach

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag zu Mittag mit Verlusten präsentiert. Der ATX sank gegen 12 Uhr um 0,53 Prozent auf 3.241,83 Einheiten. Der ATX Prime verlor 0,52 Prozent auf 1.636,79 Punkte.

Wichtige Konjunkturdaten blieben am Vormittag Mangelware. Am Nachmittag könnten jedoch makroökonomische Veröffentlichungen aus den USA Impulse bringen. In den Vereinigten Staaten stehen das Verbrauchervertrauen des Conference Board und die Neubauverkäufe auf der Agenda.

"Bei der Verbraucherstimmung gibt es unterschiedliche Signale der bisherigen Umfrageergebnisse", schrieben die Experten der Helaba. Allerdings sollte eine solide Konsumentenlaune möglich sein. Bei den Neubauverkäufen werde mit einem schwächeren Wert gerechnet.

Auf Unternehmensseite standen frische Quartalszahlen im Zentrum. So hat die BAWAG ihren Gewinn im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um klare 26 Prozent gesteigert. Das Ergebnis je Aktie vergrößerte sich um 36 Prozent von 1,24 auf 1,69 Euro pro Titel.

Die BAWAG-Papiere der Bank büßten allerdings aufgrund der trüben Laune im europäischen Bankensektor an Kurswert ein. Sie verloren zuletzt 1,0 Prozent, konnten jedoch ihre deutlichen Abgaben von in der Früh klar eingrenzen. Erste Group sanken ebenfalls um ein Prozent. Raiffeisen Bank International (RBI) reduzierten sich um 2,2 Prozent.

Darüber hinaus verloren nach Zahlen die Mayr-Melnhof-Titel 1,9 Prozent an Kurswert. Der Periodenüberschuss brach im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal um 56 Prozent auf 34,9 Mio. Euro ein.

sto/kve

ISIN AT0000999982