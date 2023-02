Wiener Börse (Mittag) - ATX grenzt Abgaben etwas ein

Die Wiener Börse hat ihre Verluste vom Dienstagvormittag bis Mittag etwas eingegrenzt. Der heimische Leitindex ATX sank gegen 12 Uhr um 0,20 Prozent auf 3.483,26 Zähler. Der ATX Prime verlor 0,28 Prozent auf 1.751,80 Einheiten. Das europäische Börsenumfeld verzeichnete weiterhin Verluste.

Am Vormittag standen Stimmungsdaten aus Europa im Fokus der Anleger, bevor am Nachmittag US-Immobilienpreise im konjunkturellen Mittelpunkt stehen. So war der Eurozonen-Einkaufsmanagerindex im Februar besser ausgefallen als erwartet. Überdies verbesserten sich in Deutschland die ZEW-Umfragewerte. Dies dürfte auf eine weiterhin positive konjunkturelle Entwicklung hindeuten. Dass damit aber auch gleichzeitig Zinssorgen befeuert werden könnten, müssten Investoren ebenfalls in Betracht ziehen.

Unter den Einzelwerten waren weiterhin frische Zahlen der EVN impulsgebend. Der niederösterreichische Energieversorger steigerte seinen Gewinn im ersten Quartal um satte 83,2 Prozent auf 149,4 Mio. Euro, wurde bekannt. Experten der Erste Group sprachen von einem soliden Ergebnis, zudem sei der Ausblick des Unternehmens konservativ. Die Aktien steigerten sich um satte 4,5 Prozent.

Dagegen klar im Minus zeigten sich weiterhin RHI Magnesita mit Verlusten von 5,4 Prozent. Raiffeisen-Aktien, die am Vortag stark unter Druck gestanden hatten, gaben erneut nach und zwar um 3,5 Prozent. DO&CO kamen nach den deutlichen Zuwächsen am Vortag um 1,8 Prozent zurück.

Ebenfalls tiefer notierten UBM. Sie verloren 1,7 Prozent. Der heimische Immobilienentwickler hatte am Vortag seine Gewinnerwartungen für 2022 massiv nach unten geschraubt und bereits zum Beginn der Wochen leichte Kursverluste bei der Aktie verbucht.

sto/spo

ISIN AT0000999982