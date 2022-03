Wiener Börse (Mittag) - ATX grenzt Gewinne ein, Ukraine im Fokus

Die Wiener Börse hat am Montag zu Mittag zwar weiterhin mit Gewinnen notiert, allerdings einen großen Teil ihrer Aufschläge eingegrenzt. Der heimische Leitindex ATX notierte um 12 Uhr um 0,19 Prozent höher bei 3.367,53 Einheiten. Der ATX Prime gewann 0,18 Prozent auf 1.695,19 Zähler.

Der Krieg in der Ukraine bleibt weiterhin als Ausgangspunkt mehrerer belastender Faktoren eine Kursbremse an den Märkten. So treibt er einerseits Rohstoffpreise und damit die Inflation nach oben, andererseits könnte der von Russland angezettelte Krieg immer größere Kreise zeichnen bis zuletzt auch die NATO einschreitet. Dass allerdings zuletzt wieder seitens des türkischen Außenministers von Fortschritten bei den Friedensgesprächen zwischen der Ukraine und Russland gesprochen wurde, konnte etwas entlasten.

Hinsichtlich der ökonomischen Auswirkungen des Krieges zeigten sich die Experten der Commerzbank zunächst nicht allzu besorgt. Denn sie würden die Angst vor einer Rezession für übertrieben halten, "sofern es nicht zu einem Stopp russischer Energielieferungen kommt. Entsprechend haben wir unsere 2022er Wachstumsprognose für den Euroraum nur moderat von 3,5 Prozent auf 3,0 Prozent gesenkt."

Unternehmensseitig blieben wichtige Unternehmensdaten aus. Im Vordergrund standen Analysen. So haben die Wertpapierexperten der Erste Group ihr Kursziel für die Papiere des heimischen Immobilienkonzerns CA Immo von 43,0 auf 34,0 Euro gesenkt. Die Anlageempfehlung "Accumulate" wurde vom Experten Christoph Schultes beibehalten. Die Aktie notierte zuletzt mit minus 0,7 Prozent bei 29,4 Euro.

Die Wertpapierexperten von Raiffeisen Research haben ihr Kursziel für die Aktie der heimischen Post AG von 43,0 auf 36,0 Euro gekürzt. An der Anlageempfehlung "Hold" hielt der Experte Bernd Maurer in seiner am Freitag veröffentlichten Studie weiterhin fest. Zum Vergleich: Die Titel verloren zuletzt 0,2 Prozent auf 33,0 Euro.

Wegen der Zahlen von Salzgitter aus Deutschland standen könnten die Titel der heimischen voestalpine im Fokus gestanden haben. Ihre Wertpapiere stiegen um 1,9 Prozent. Salzgitter konnte den Umsatz 2021 stark steigern. Unter dem Strich stand ein positives Ergebnis.

Klar höher notierten indes die Titel der OMV, nachdem die Ölpreise wieder nach oben zogen. Die Aktien gewannen zuletzt 2,6 Prozent. Gefragt waren außerdem Warimpex, die ebenso wie FACC um mehr als fünf Prozent zulegten.

