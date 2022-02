Wiener Börse (Mittag) - ATX grenzt Plus auf 0,5 Prozent ein

Die Wiener Börse hat am Donnerstag im Vormittagsverlauf ihre Gewinne aus dem Frühhandel wieder etwas eingegrenzt. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 12 Uhr mit einem Plus von 0,48 Prozent bei 3.957 65 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um ebenfalls 0,48 Prozent auf 1.984,40 Zähler. Auch andere Börsen gaben einen Teil ihrer anfänglichen Gewinne wieder ab oder rutschten knapp ins Minus.

Angetrieben wurden die Börsen vor allem im Frühhandel von Zeichen einer Entspannung in der Russland-Ukraine-Krise. Russlands Truppen zogen sich laut Darstellung Moskaus teilweise von der Grenze etwas zurück. Im weiteren Vormittagsverlauf rückten dann aber wieder die Ängste vor hohen Inflationsraten und damit gegensteuernden Zinserhöhungen der Notenbanken in den Fokus.

So meldete das britische Statistikamt am Mittwoch den stärksten Preisauftrieb seit fast 30 Jahren. Mit Spannung erwartet wird vor diesem Hintergrund auch die am Abend anstehende Veröffentlichung des Protokolls der Zinssitzung der US-Notenbank Fed vom 25. und 26. Jänner. Von dem Sitzungsprotokoll erhoffen sich Börsianer Signale für das wahrscheinliche Tempo der erwarteten Zinserhöhungen sowie Details über den möglichen Zeitpunkt, das Tempo und die Zusammensetzung des Bilanzabbaus, schreiben die Analysten der UniCredit.

Gut gesucht waren im Frühhandel die beiden Ölwerte im prime market. Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann stiegen um 5,43 Prozent. Titel des Öl- und Gaskonzerns OMV legten 1,92 Prozent zu. Die Ölpreise hatten sich am Vormittag etwas von ihren Vortagesverlusten erholt. Bei höherem Volumen notierten auch voestalpine und gewannen 2,26 Prozent.

Schwach zeigten sich hingegen die Bankwerte. Aktien der Raiffeisen Bank International waren mit einem Minus von 1,48 Prozent die größten Verlierer im prime market, gefolgt von Titeln der BAWAG (minus 0,72 Prozent) und der Erste Group (minus 0,68 Prozent).

Kursrelevante Unternehmensnachrichten gab es am Mittwoch kaum. Andritz stiegen nach Meldung eines neuen Auftrags um 1,46 Prozent. Der Anlagenbauer hat von der schweizerisch-russischen Unternehmensgruppe Laboratoire Naturel und ZetTechnology den Auftrag zur Lieferung einer kompletten Spunlace-Linie erhalten, wurde am Dienstag bekannt. Das Auftragsvolumen wurde in der Meldung nicht genannt, nach Einschätzung der Analysten der Erste Group dürfte es sich aber eher um einen vergleichsweise kleinen Auftrag handeln.

mik/ste

ISIN AT0000999982