Wiener Börse (Mittag) - ATX grenzt Verluste etwas ein

Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag weiterhin im Minus gezeigt. Der heimische Leitindex ATX konnte allerdings seine Vormittagsverluste eingrenzen, lag aber noch mit 0,35 Prozent im Minus auf 3.488,59 Punkten. Der marktbreitere ATX Prime fiel um 0,37 Prozent auf 1.753,97 Einheiten. Damit beendet der Wiener Markt zumindest vorerst seine dreitägige Gewinnserie - wachsende Zinssorgen rücken wieder verstärkt in den Fokus der Investoren und trüben die Stimmung.

Schwache Vorgaben aus den USA lasteten von Sitzungsbeginn an auf der Anlegerlaune. Die US-Börsen hatten am Vortag klar schwächer geschlossen, belastet von Konjunkturdaten, die unter dem Strich weitere geldpolitische Straffungen durch die US-Notenbank Fed erwarten lassen.

Auch in Europa standen Preisdaten mit Blick auf die EZB-Zinspolitik im Fokus. So fielen die deutschen Herstellerpreise im Jänner bereits den vierten Monat in Folge, allerdings nicht so stark wie angenommen. "Die Hoffnungsrally bekommt Risse - steigende Erzeugerpreise treiben das Inflationsgespenst und damit auch die Sorge für einer Fortsetzung der aggressiven restriktiven Geldpolitik seitens FED und EZB", schreibt Analyst Salah Bouhmidi vom Handelshaus IG.

In Wien hat die Strabag Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Der Konzern hat seine Bauleistung im abgelaufenen Jahr kräftig um 10 Prozent auf ein neues Rekordniveau von 17,7 Mrd. Euro gesteigert. Der Auftragsbestand legte um 6 Prozent auf 23,7 Mrd. Euro zu. Die Aktien reagierten mit einem Abschlag von einem Prozent.

Bei Rosenbauer gab es nach der Ergebnisvorlage für 2022 ein Minus von 1,5 Prozent zu sehen. Der Feuerwehrausrüster ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 wegen Materialengpässen und teils deutlich höheren Lieferantenpreisen operativ in die Verlustzone gerutscht. Das Betriebsergebnis (EBIT) war mit 10,5 Mio. Euro negativ, nachdem es 2021 noch bei 35 Mio. Euro gelegen hatte. Der Umsatz reduzierte sich leicht von 975,1 auf 972,2 Mio Euro.

Der Airline-Caterer DO&CO hat nach der coronabedingten Flaute in allen Geschäftsbereichen von einer erhöhten Nachfrage profitiert und den Umsatz in den ersten drei Quartalen 2022/2023 mehr als verdoppelt. Auch das Ergebnis stieg kräftig. Der Verfall der türkischen Lira sorgte bei dem Unternehmen, das auch an der Istanbuler Börse notiert, aber für negative Effekte auf den Konzernumsatz in Höhe von rund 186 Mio. Euro - die Aktien verloren bis Mittag 0,4 Prozent.

Mit Blick auf die Branchentafel zogen sich die Verlaufsverluste zum Wochenschluss quer durch alle Sektoren. Die deutlichsten Abschläge gab es bei UBM (minus 3,6 Prozent) und Warimpex (minus 3,2 Prozent) zu sehen. Auch Ölwerte wie Schoeller-Bleckmann (minus 1,8 Prozent) und OMV (minus 0,9 Prozent) waren etwas angeschlagen. Ins Plus drehten dagegen die Versorger: Verbund (plus 0,3 Prozent) und EVN (plus 0,5 Prozent) konnten ihre Vormittagsverluste vollständig abschütteln.

kat/sto

ISIN AT0000999982