Wiener Börse (Mittag) - ATX grenzt Verluste merklich ein

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, zu Mittag mit leichterer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.186,39 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 13,07 Punkten bzw. 0,41 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,39 Prozent tiefer bei 1.606,17 Punkten. Der ATX konnte seine Abschläge bis Mittag merklich eingrenzen. Auch das europäische Umfeld konnte die Verlaufsverluste etwas reduzieren.

Weiter für Verunsicherung unter den Anlegern sorgt vor allem der Ukraine-Krieg. Russische Truppen wollen Angaben aus Kiew zufolge mit einer bevorstehenden Offensive bis an die Verwaltungsgrenzen des ostukrainischen Gebiets Donezk vordringen. Russland werde versuchen, die bereits heftig umkämpfte Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer sowie Popasna im Gebiet Luhansk einzunehmen, teilte der ukrainische Generalstab mit.

Gespannt warten die Anleger auf die heute noch anstehenden US-Inflationsdaten. Die US-Verbraucherpreise dürften im März weiter gestiegen sein auf ein 40-Jahreshoch, vermuten die Experten der Helaba. Angeheizt von massiven Energiepreissprüngen ist die Inflation in Deutschland im März auf den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung gestiegen, wurde in der Früh bereits bekannt.

Belastet durch den Krieg in der Ukraine sind die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Corona-Pandemie gefallen. Das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW fiel im April gegenüber dem Vormonat um 1,7 Punkte auf minus 41,0 Punkte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang auf minus 48,5 Punkte prognostiziert.

Zu den Aktien im Fokus zählten bis dato Wienerberger, die um 2,55 Prozent anzogen. Der Baustoffkonzern erzielte in den ersten drei Monaten 2022 nach einer ersten Einschätzung eine starke Steigerung von Umsatz und Ergebnis bei anhaltend hoher Nachfrage, wurde in der Früh bekannt. Erwartet wird im Jahresvergleich eine Umsatzsteigerung um 44 Prozent auf 1,15 Mrd. Euro und eine Steigerung des EBITDA um 112 Prozent auf 225 Mio. Euro. "Somit halten wir unsere EBITDA-Guidance von 750 bis 770 Millionen Euro für das Gesamtjahr 2022 aufrecht", so das Unternehmen.

Die Bankwerte holten im Verlauf des Vormittags einen Teil ihrer Kursverluste auf, lagen zu Mittag aber noch einheitlich im Minus. Raiffeisen zeigten sich um 2,5 Prozent tiefer und Erste Group büßten 1,8 Prozent ein. BAWAG-Aktien tendierten mit minus 0,5 Prozent leichter.

Zu den größeren Verlierern zählten auch Addiko Bank mit einem Minus von 3,8 Prozent sowie Rosenbauer, die 4,3 Prozent abrutschten. Schoeller-Bleckmann und Semperit notierten jeweils um knapp zwei Prozent schwächer.

ger/mik

ISIN AT0000999982