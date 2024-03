Wiener Börse (Mittag) - ATX grenzte Verluste etwas ein

Die Wiener Börse hat am Dienstag zu Mittag ihre frühen Verluste etwas eingegrenzt. Der ATX verlor gegen 12.00 Uhr 0,23 Prozent auf 3.364,00 Einheiten. Der ATX Prime sank um 0,27 Prozent auf 1.694,29 Punkte. Zuletzt standen Erzeugerpreisdaten aus der Eurozone im Blickfeld.

Der Rückgang der Produzentenpreise im Euroraum hat sich zu Beginn des Jahres abgeschwächt. Im Jänner fielen sie um 8,6 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang um 8,1 Prozent erwartet. Im Dezember waren die Erzeugerpreise noch um 10,7 Prozent gesunken.

Im weiteren Verlauf richten Investoren ihre Aufmerksamkeit auf den in den Vereinigten Staaten anstehenden ISM-Index des Servicesektors. Auf dem Programm stehen darüber hinaus am Nachmittag auch Daten zum Auftragseingang in der amerikanischen Industrie.

Auch China stand im Fokus: So soll die chinesische Wirtschaft nach dem Willen der Regierung heuer um "rund fünf Prozent" wachsen. Dieses Wachstumsziel ging aus dem Rechenschaftsbericht von Ministerpräsident Li Qiang hervor, der am Dienstag zum Auftakt der diesjährigen Tagung des chinesischen Volkskongresses in Peking veröffentlicht wurde.

Der politische Fokus richtet sich am heutigen Handelstag aber auch zunehmend auf die Vorwahlen in den USA. Am sogenannten "Super Tuesday" wird in 15 US-Bundesstaaten über den republikanischen Präsidentschaftskandidaten abgestimmt. Gegenüber stehen sich bei den Republikanern Donald Trump und Nikki Haley.

Unter den Einzelwerten am heimischen Markt standen die Aktien von Lenzing im Blickfeld, die um 2,60 Prozent nachgaben. Neben Zumtobel (minus 2,31 Prozent) gaben indes auch RHI Magnesita mit minus 1,91 Prozent deutlich nach. Klar schwächer waren darüber hinaus Andritz mit minus 1,18 Prozent.

Unter den größten Gewinnern legte der Versorgerwert von Verbund um 2,76 Prozent zu. Die Titel des Branchenkollegen EVN steigerten sich um 1,25 Prozent. BAWAG konnten unter den schwer gewichteten Anteilen um 0,28 Prozent zulegen. PORR waren mit plus 2,39 Prozent gesucht.

sto/ste

ISIN AT0000999982