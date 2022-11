Wiener Börse (Mittag) - ATX hält sich mit 0,07 % knapp im Plus

Die Wiener Börse hat sich zu Mittag knapp im Plus gehalten. Nach einem positiven Start waren die Aktienindizes zwischenzeitlich in die Verlustzone gerutscht, um sich dann wieder etwas zu erholen. Gegen 12.05 Uhr der heimischen Leitindex ATX mit 3.207,80 Punkten 0,07 Prozent im Plus. Der ATX Prime verbesserte sich um 0,08 Prozent auf 1.608,69 Zähler.

Nur leichte Auswirkungen brachte die ZEW-Umfrage unter Finanzexperten, obwohl diese weitaus besser ausfielen, als erwartet. Der ZEW-Konjunkturerwartungsindex lag im November bei minus 36,7 Punkten statt der prognostizierten minus 51,0 Zählern. Die Lagebewertung fiel mit minus 64,5 Zählern ebenfalls besser als die erwarteten minus 69,3 Punkte aus.

Positive Vorgaben kamen in der Früh von den asiatischen Märkten, vorrangig aus China. Hier sorgten staatliche Maßnahmen zur Stützung des Immobiliensektors für eine optimistische Anlegerstimmung. Zudem dürften sich auch die Entspannungssignale im Verhältnis zwischen China und den Vereinigten Staaten positiv auswirken, wie Experten der Commerzbank anmerkten. Auf dem G-20-Gipfel auf Bali hätten die Präsidenten beider Länder, Xi Jinping und Joe Biden, den Wunsch geäußert, die Beziehungen zu verbessern.

Zugleich ist aber die Wirtschaftsleistung in Japan im Sommer geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging annualisiert um 1,2 Prozent zurück, wie aus vorläufigen Regierungsdaten hervorgeht.

Auf dem heimischen Markt stehen heute die Vienna Insurance Group (VIG) und Rosenbauer mit ihrem jeweiligen Dreivierteljahresergebnis im Fokus. Der Feuerwehrgerätehersteller Rosenbauer rutschte in die roten Zahlen. In den ersten drei Quartalen des Jahres schrieb das Unternehmen einen Verlust von 21,4 Mio. Euro. Trotzdem verteuerten sich die Aktien bei relativ niedrigem Handelsvolumen um fast 1,6 Prozent.

Beim Versicherer VIG stieg der Vorsteuergewinn dagegen im Jahresvergleich um zehn Prozent auf 413,4 Millionen Euro. Damit sei der Ergebnis fünf Prozent über den Markterwartungen gelegen, schreiben Analysten der Erste Group, die ihre Kaufempfehlung für die Papiere beibehält. Die Anteilsscheine des Konzerns gewannen 0,7 Prozent an Wert.

Die Papiere des Stahlkonzerns voestalpine kletterten um 1,1 Prozent nach oben. Die Analysten der Wiener Privatbank haben ihr Anlagevotum "Kaufen" und ihren fairen Wert für die Aktie (30,8 Euro) der voestalpine in Reaktion auf die gemeldeten Zweitquartalszahlen bestätigt. Die Zahlen des Stahlkonzerns lagen deutlich über den Erwartungen der Bank, schreibt Analyst Nicolas Kneip in einer Studie.

Die schwergewichteten Bankwerte tendierten uneinheitlich. Die Papiere der Erste Group und der BAWAG stiegen um 0,5 und 0,1 Prozent nach oben, während die Aktien der Raiffeisen Bank International klare 1,3 Prozent nachgaben. Stärkere Kurssprünge nach oben gab es bei Marinomed (plus 2,5 Prozent), allerdings bei niedrigem Volumen. Deutlich nach unten ging es für die Aktien des Kranherstellers Palfinger, die 2,2 Prozent einbüßten.

Am Nachmittag stehen dann noch die Erzeugerpreise aus den USA auf dem Programm. Sie sind ein früher Indikator für die Entwicklung bei den Verbraucherpreisen, die wiederum einen entscheidenden Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed haben. Eine negative Überraschung könnte demnach zu höheren Zinserwartungen führen. Der Empire-State-Index dürfte sich indes weiter unterhalb der Expansionsschwelle von 50 Zählern halten, aber ihr zumindest näher rücken.

spo/sto

ISIN AT0000999982