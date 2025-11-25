Wiener Börse (Mittag) - ATX im Minus nach starken Vortagesgewinnen

Nach einem guten Wochenstart mit klaren Zuwächsen bewegte sich die Wiener Börse bis Dienstagmittag im Minus. Der Leitindex ATX verlor im Laufe des Vormittags 0,42 Prozent auf 4.866,72 Punkte, nachdem er am Montag starke 2,05 Prozent gewonnen hatte. Der breiter gefasste ATX Prime verzeichnete heute Mittag ein Minus von 0,50 Prozent. Die europäischen Börsen zeigten sich hingegen gut behauptet.

Datenseitig gilt heute international das größte Interesse den US-Einzelhandelsumsätzen des Monats September, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Auch die US-Erzeugerpreise sowie das Verbrauchervertrauen des Conference Boards sollten Beachtung finden.

Am heimischen Aktienmarkt rückten die Versicherer UNIQA und Vienna Insurance Group (VIG) mit Unternehmensnachrichten in den Fokus. Für die UNIQA haben die Analysten der Berenberg Bank ihr Kursziel von 16,10 auf 17,0 Euro erhöht. Die UNIQA hatte zum Wochenauftakt ihre Prognosen für die Jahre 2025 bis 2028 angehoben auf Basis der Prämien und Erträge. Die Berenberg Bank bewertet die neuen Ziele als attraktiv. Am Dienstag wurden die Papiere des Versicherers zu Mittag mit einem Plus von 2,39 Prozent bei 14,58 Euro gehandelt.

Die VIG wiederum konnte in den ersten drei Quartalen 2025 deutlich zulegen. Der Gewinn vor Steuern legte kräftig um 31 Prozent auf 872,8 Mio. Euro zu, berichtete der Versicherer am Dienstag. In der Folge legten VIG-Papiere um 2,94 Prozent zu. Damit zählten sie zu den Topperformern im ATX Prime-Segment.

Hochgestuft wurden zudem die Porr-Papiere. Die Erste Group setzte die Aktien des Baukonzerns von "Accumulate" auf "Buy" hoch. Vom zuständigen Experten Michael Marschallinger wurde außerdem das Kursziel nach den Drittquartalszahlen 2025 des Baukonzerns von 33,8 auf 34,5 Euro nach oben revidiert. Die Hochstufung der Aktie begründete der Analyst mit der attraktiven Bewertung der Porr-Titel nach den jüngsten Kursrückgängen wegen Gewinnmitnahmen. Porr wurden mit einem Plus von 2,94 Prozent auf 29,75 Euro gehandelt.

Nach einem schwachen Montag starteten die Aktien des Mautanbieters KapschTrafficCom etwas höher. Bis Mittag drehten die Papiere aber wieder ins Minus (- 0,33 Prozent). Am Montagabend schlossen KapschTrafficCom mit minus 3,8 Prozent.

Die Mehrzahl der ATX Prime-Unternehmen fand sich zu Mittag weiter im roten Bereich. Am unteren Ende standen RHI Magnesita mit minus 6,36 Prozent. Dahinter folgte der oberösterreichische Luftfahrtzulieferers FACC mit einem Minus von 3,11 Prozent. Auch das Börsenschwergewicht Erste Group bewegte sich im Minus mit einem Abschlag von 1,43 Prozent. Die weiteren Bankenwerte verzeichneten leichte Zuwächse: Raiffeisen Bank International (RBI) plus 0,36 Prozent, BAWAG plus 0,71 Prozent.

ISIN AT0000999982