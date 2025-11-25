ATX

4 879,08
-8,10
-0,17 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Historisch
Realtime Liste
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
25.11.2025 12:12:00

Wiener Börse (Mittag) - ATX im Minus nach starken Vortagesgewinnen

Nach einem guten Wochenstart mit klaren Zuwächsen bewegte sich die Wiener Börse bis Dienstagmittag im Minus. Der Leitindex ATX verlor im Laufe des Vormittags 0,42 Prozent auf 4.866,72 Punkte, nachdem er am Montag starke 2,05 Prozent gewonnen hatte. Der breiter gefasste ATX Prime verzeichnete heute Mittag ein Minus von 0,50 Prozent. Die europäischen Börsen zeigten sich hingegen gut behauptet.

Datenseitig gilt heute international das größte Interesse den US-Einzelhandelsumsätzen des Monats September, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Auch die US-Erzeugerpreise sowie das Verbrauchervertrauen des Conference Boards sollten Beachtung finden.

Am heimischen Aktienmarkt rückten die Versicherer UNIQA und Vienna Insurance Group (VIG) mit Unternehmensnachrichten in den Fokus. Für die UNIQA haben die Analysten der Berenberg Bank ihr Kursziel von 16,10 auf 17,0 Euro erhöht. Die UNIQA hatte zum Wochenauftakt ihre Prognosen für die Jahre 2025 bis 2028 angehoben auf Basis der Prämien und Erträge. Die Berenberg Bank bewertet die neuen Ziele als attraktiv. Am Dienstag wurden die Papiere des Versicherers zu Mittag mit einem Plus von 2,39 Prozent bei 14,58 Euro gehandelt.

Die VIG wiederum konnte in den ersten drei Quartalen 2025 deutlich zulegen. Der Gewinn vor Steuern legte kräftig um 31 Prozent auf 872,8 Mio. Euro zu, berichtete der Versicherer am Dienstag. In der Folge legten VIG-Papiere um 2,94 Prozent zu. Damit zählten sie zu den Topperformern im ATX Prime-Segment.

Hochgestuft wurden zudem die Porr-Papiere. Die Erste Group setzte die Aktien des Baukonzerns von "Accumulate" auf "Buy" hoch. Vom zuständigen Experten Michael Marschallinger wurde außerdem das Kursziel nach den Drittquartalszahlen 2025 des Baukonzerns von 33,8 auf 34,5 Euro nach oben revidiert. Die Hochstufung der Aktie begründete der Analyst mit der attraktiven Bewertung der Porr-Titel nach den jüngsten Kursrückgängen wegen Gewinnmitnahmen. Porr wurden mit einem Plus von 2,94 Prozent auf 29,75 Euro gehandelt.

Nach einem schwachen Montag starteten die Aktien des Mautanbieters KapschTrafficCom etwas höher. Bis Mittag drehten die Papiere aber wieder ins Minus (- 0,33 Prozent). Am Montagabend schlossen KapschTrafficCom mit minus 3,8 Prozent.

Die Mehrzahl der ATX Prime-Unternehmen fand sich zu Mittag weiter im roten Bereich. Am unteren Ende standen RHI Magnesita mit minus 6,36 Prozent. Dahinter folgte der oberösterreichische Luftfahrtzulieferers FACC mit einem Minus von 3,11 Prozent. Auch das Börsenschwergewicht Erste Group bewegte sich im Minus mit einem Abschlag von 1,43 Prozent. Die weiteren Bankenwerte verzeichneten leichte Zuwächse: Raiffeisen Bank International (RBI) plus 0,36 Prozent, BAWAG plus 0,71 Prozent.

moe/ger

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 4 879,08 -0,17%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas tiefer -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt tendiert seitwärts. In Fernost waren am Dienstag Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen