Wiener Börse (Mittag) - ATX in ruhigem Handel 0,2 Prozent im Plus

Die Wiener Börse hat sich am Freitag am frühen Nachmittag kaum bewegt gezeigt. Der ATX hielt zuletzt mit einem kleinen Plus von 0,16 Prozent bei 4.991,10 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,17 Prozent auf 2.483,64 Zähler.

Auch an anderen Börsen in Europa gab es zum Wochenschluss vorerst kaum Bewegung. Aufgrund fehlender Impulse aus den USA wegen des "Black Friday" und ausbleibenden Nachrichten zu österreichischen Unternehmen wird wenig Aktivität im Laufe des Handelstages erwartet.

In Deutschland wurden am Vormittag die Arbeitslosenzahlen für November veröffentlicht. Am Nachmittag folgen die vorläufigen Verbraucherzahlen. Die in der Früh schon gemeldeten Zahlen aus Frankreich und Spanien hatten vorerst keine merkliche Auswirkung auf die Börsen in Europa.

Die meisten ATX-Werte zeigten sich kaum bewegt. Stark gesucht waren im prime market die Aktien der Zumtobel und legten 5,8 Prozent auf 3,58 Euro zu. Pierer Mobility stiegen um 2,9 Prozent auf 16,90 Euro. Aktien des Ölfeldausrüsters SBO gewannen 2,3 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa waren Ölwerte zum Wochenschluss gesucht.

Zu den größten Verlierern zählten FACC mit einem Minus von 1,5 Prozent. Die Werte von CPI Europe verloren nach Meldung von Zahlen 0,5 Prozent. Der Immobilienkonzern hatte am Donnerstag Quartalszahlen vorgelegt. CPI Europe erwirtschaftete in den ersten drei Quartalen 2025 einen Konzerngewinn von 236,9 Mio. Euro (2024: 50,9 Mio. Euro). Gut gesucht waren auch SBO-Aktien mit einem Plus von 1,12 Prozent.

mik

ISIN AT0000999982