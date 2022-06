Wiener Börse (Mittag) - ATX in ruhigem Handel leicht im Minus

Die Wiener Börse hat am Dienstag in einem sehr ruhigen Vormittagshandel leicht nachgegeben. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 12.15 Uhr mit einem Minus von 0,38 Prozent bei 3.357,50 Punkten. Der ATX Prime ermäßigte sich um 0,18 Prozent auf 1.690,12 Punkte.

Auch an anderen Börsen in Europa ging es am Vormittag nach unten. Belastet wurden die Märkte weiter von Zins- und Inflationsängsten. An den US-Börsen waren am Vorabend anfängliche Kursgewinne wieder abgeschmolzen, weil der Anstieg der Rendite der zehnjährigen US-Anleihen Zinssorgen geschürt hatte.

Wichtige Unternehmensnachrichten lagen bis Mittag nicht vor, entsprechend hielten sich die meisten Kursbewegungen in engen Bandbreiten. Gesucht waren zu Mittag Aktien aus der Baubranche. So fanden sich Porr (plus 3,5 Prozent) und Strabag (plus 1,2 Prozent) unter den größten Gewinnern.

Größere Abgaben gab es hingegen der Immofinanz, die Aktien des Immo-Konzerns waren mit einem Minus von 3,5 Prozent das Schlusslicht im prime market. Die meisten anderen Standardwerte zeigten sich kaum bewegt.

Wichtige Konjunkturdaten stehen im Tagesverlauf nicht an. Mit Spannung erwartet werden angesichts der kursierenden Zinsängste jetzt die geldpolitischen Entscheidungen der EZB nach ihrer Sitzung am Donnerstag. Nach Einschätzung der Helaba-Experten dürfte die EZB in dieser Woche noch nicht an der Zinsschraube drehen. "Wohl aber ist die Vorbereitung einer Zinserhöhung im kommenden Monat zu erwarten", schreiben die Experten.

mik/ger

